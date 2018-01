Missionsverein beschenkt Kinder mit 3000 Päckchen

Die neun ehrenamtlichen Helfer aus dem Raum Forchheim, Pottenstein, Streitberg und Heiligenstadt hatten sich auf den Weg gemacht, um mit zwei Fahrzeugen und 3000 Weihnachtspäckchen Kinder in Moldawien, Rumänien und Ungarn zu beschenken. Die Päckchen wurden wie jedes Jahr von Kindern vieler Schulen, Kindergärten und Privatpersonen aus den Landkreisen Bamberg, Forchheim, Erlangen-Höchstadt und Bayreuth liebevoll gepackt und vom "Treff der Jugend" Heiligenstadt verladen.



Es wurden diesmal unter anderem die Kinder einer Kinderklinik in einer westrumänischen Stadt beschenkt. Dort erzählte die Leiterin des Krankenhauses, dass für viele Kinder dieses Paket das einzige Geschenk zu Weihnachten ist. Außerdem sind hier Kinder untergebracht, die nach der Entbindung von der Mutter auf der Station zurückgelassen wurden.



Ferner wurden Päckchen für Kinder übergeben, deren krebskranken Eltern von der Palliativstation zu hause medizinisch betreut und versorgt werden. Zudem wurde die Kinderkrebsklinik in Klausenburg (Cluj) besucht. Außerdem wurde noch an über 20 weiteren Stationen Päckchen verteilt (Kinderheim, Waisenhaus, verschiedene Kirchengemeinden, Schulen, Kindergärten und Familien).



Strahlende Kinderaugen

Überall konnten die Helfer aus Franken dabei strahlende Kinderaugen sehen, ja selbst einigen aus der Gruppe standen bei der Übergabe der Päckchen an den Kindern Tränen in den Augen. An einigen Stellen wurde den deutschen Weihnachtsmännern (Frauen) als Dank selbst gebastelte Bilder überreicht, Weihnachtslieder gesungen und in traditioneller Tracht Tänze von den Kindern vorgeführt.



Außerdem besuchte die Gruppe ein Altenheim, das ausschließlich mit 30 deutschen Frauen und Männern belegt ist. Hier freuen sich die Bewohner außer über Lebkuchen, Bonbons und Schokolade, dass sie der deutschen Gruppe ihr Befinden und ihre Erlebnisse erzählen konnten, dass sie zufrieden seien und sich in dem Heim gut aufgehoben fühlten.



Panne am Transporter

Einige Zwischenfälle - vier Stunden Stau auf der Hinfahrt, eine Panne an dem großen Transporter und teilweise schneebedeckte Straßen - konnten den Ablauf nur geringfügig beeinträchtigen.



Das Fazit der Fahrt ist, dass nach fast zehn Tagen und circa 3500 gefahrenen Kilometern vielen Kindern und Erwachsenen eine kleine Vorweihnachtsfreude bereitet werden konnte.