Mehrheit in Hallerndorf ist für eine Feuerwehrbedarfsplanung

Bürgermeister Torsten Gunselmann (FWG) erläuterte den Sachstandsbericht bezüglich des Feuerwehrhauses in Hallerndorf. In den 1970er Jahren gebaut, sind die Sozial- und Sanitärräume in einem desolaten Zustand. Bei Begehungen mit Architekt, den Verantwortlichen der Feuerwehr und der Feuerwehrführung auf Kreisebene versuchten die Beteiligten herauszufinden, was sich auf dem vorhandenen Grundstück verwirklichen lässt, um den heutigen Ansprüchen an Aufenthalts-, Schulungs-, Sanitär- und Umkleideräumen zu entsprechen. Da der Standort vorne durch die Straße und hinten von der Aisch begrenzt wird, könne auch über einen möglichen Standortwechsel diskutiert werden. Bei dieser Ortsbegehung habe Kreisbrandrat Oliver Flake auf die einzuhaltenden Richtlinien hingewiesen, berichtete Gunselmann.



Feuerwehrbedarfsplan nötig

Gerhard Bauer (WG Hallerndorf) forderte, zunächst einen Feuerwehrbedarfsplan auf die Tagesordnung zu setzen, der schließlich für alle diesbezüglichen Entscheidungen eine solide Grundlage bilden könne. Werner Fischer (WG Hallerndorf) bekräftigte das und versicherte, dass alle Kommandanten einen solchen Feuerwehrbedarfsplan wünschten. Robert Linz (WG Trailsdorf) wandte ein, dass nicht nur ein solcher Bedarfsplan etwas kostet, sondern auch Folgekosten entstünden. Da sich die Mehrheit der Gemeinderäte für eine Feuerwehrbedarfsplanung aussprach, will sich Bürgermeister Gunselmann um entsprechende Angebote kümmern und diese dem Gremium vorlegen.



Einweihung in Schlammersdorf

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes lud Thomas Sawinsky (WG Schlammersdorf) die Gemeinderäte und alle Interessierten zur Einweihung des Feuerwehrhauses Schlammersdorf am 24. Februar ab 17 Uhr ein. Das Gemeindehaus in Pautzfeld wird am 11. März ab 10 Uhr eingeweiht, kündigte Torsten Gunselmann an. Außerdem informierte Gunselmann die Gemeinderäte darüber, dass die Feuerwehr Hallerndorf etwa 5000 Euro für neue Schutzanzüge für die Aktiven braucht.



Personalia

Da die 27-jährige Carina Schwarzmann ab Februar im Willersdorfer Kindergarten als Erzieherin arbeiten wird, stellte sie sich den Hallerndorfer Gemeinderäten vor. Ursprünglich aus Pautzfeld stammend, studierte sie nach dem Abitur Soziale Arbeit und arbeitet bereits seit drei Jahren in einem anderen Kindergarten.



Florian Braun wird ab dem 1. Februar neuer Standesbeamter in Hallerndorf und ab Mitte März stellvertretender Leiter des Standesamtes in Hallerndorf. Die Gemeinderäte votierten einstimmig dafür.