Mehrere Anrufe gemeldet: Falsche Polizisten versuchen in Forchheim an Geld zu gelangen

Die Polizeiinspektion Forchheim hat am Montagabend zwischen 18 und 19.30 Uhr insgesamt dreizehn Anrufe von besorgten Bürgen aus dem Stadtgebiet Forchheim erhalten. Am Dienstagmorgen waren es bereits 45 Anrufe. Diese vorwiegend älteren Damen teilten mit, dass sie zuvor einen Anruf eines angeblichen Polizisten mit der Telefonnummer 09191/110 erhalten hätten.



Dieser angebliche Polizist hätte ihnen mitgeteilt, dass in unmittelbarer Nähe ihres Wohnortes zwei Einbrecher festgenommen worden seien. Außerdem wurde ihnen gesagt, dass zwei weitere Einbrecher auf der Flucht seien. Als nächstes hätte sich der bislang unbekannte Anrufer nach eventuellen Wertgegenständen in der Wohnung erkundigt, die sicherheitshalber von der Polizei sichergestellt werden sollen.



Glücklicherweise ging keiner der Angerufenen auf die Ausführungen der falschen Polizeibeamten ein. Die Forchheimer Polizei weißt nochmals ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den Anrufer um falsche Polizeibeamte handelt, die mit dieser Masche insbesondere ältere Personen verängstigen wollen, um anschließend an deren Wertgegenstände zu gelangen. In jedem Falle wird darum gebeten, die Polizeiinspektion unter Telefonnummer 09191/7090-0 zu verständigen.