Mahnung zu Humanität und Versöhnung in Reuth

Nach einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes der T. zogen die Bürger des Forchheimer Stadtteils Reuth unter der musikalischen Begleitung der Reuther Blaskapelle mit dem Ehrenzug der Soldatenkameradschaft und den Fahnenabordnungen der Reuther Vereine zum Ehrenmal im Friedhof Reuth.



Hier gedachten die Mitbürger und Vereine des Stadtteils Reuth ihrer Gefallenen und Vermissten aus beiden Weltkriegen. Der Vorsitzende der Soldatenkameradschaft, Manfred Leisner, sprach von der Bedeutung und Wichtigkeit der Erinnerung an die grauenhaften Verbrechen beider Weltkriege und die zahlreichen Kriegstoten.



Kirchendiener Martin Knorr sprach Gebete und Fürbitten und dankte für die nun über 70 Jahre in Frieden und Freiheit. Stadträtin Annette Prechtel (FGL) gedachte als Vertreterin der Stadt Forchheim der Gefallenen und Vermissten und mahnte zur Humanität und Versöhnung.



Der Männerchor Eintracht Reuth umrahmte unter der Stabführung von Roland Wölfel mit zwei Gesängen die Feierstunde, ehe die Blaskapelle Reuth mit "Ich hatt' einen Kameraden" die würdevolle Feierstunde beendete.