Märchen-Osterbrunnen steht in Behringersmühle

Fast jedes Dorf in der Fränkischen Schweiz hat inzwischen einen Osterbrunnen. Im Kurpark in Behringersmühle steht seit dem Wochenende allerdings ein ganz besondere Exemplar: ein Märchenbrunnen. Auch das ist an sich nichts Besonderes, da Themen-Osterbrunnen immer beliebter werden und sich viele Dorfgemeinschaften ein jährlich wechselndes Motto für ihr österliches Schmuckstück ausdenken. Das Besondere am Behringersmühler Märchen-Osterbrunnen ist, dass ihn sich Kinder gewünscht und ausgedacht haben.



Diie Kinder sind selbst in die Kostüme des Gestiefelten Katers, von Rotkäppchen, Schneewittchen, Dornröschen, Rapunzel oder dem Froschkönig geschlüpft. Die Märchenfiguren und Arrangements aus den bekannten Märchen findet man aber auch im Brunnen oder neben dem Brunnen. So das "Tischlein deck dich" aus dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm, Hase und Igel oder die Bremer Stadtmusikanten.



Die Mütter der Kinder sind acht Frauen der Sommer-Eisstock-Damenmannschaft und des Verkehrsvereins Behringersmühle. Sie haben mit ihren Kindern 750 Eier bemalt und seit Januar gebastelt. Auch die Väter waren begeistert und haben mitgewerkelt.



War es letztes Jahr noch ein fränkisch-bayerischer Brunnen in Rot, Weiß und Blau, so ist er heuer mit den Märchenmotiven etwas ganz Besonderes geworden. Es lohnt sich, den Märchenbrunnen in Behringersmühle einmal anzuschauen. Das Thema für den Osterbrunnen im nächsten Jahr steht auch schon fest, wird aber noch nicht verraten.