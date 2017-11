Mädchen (6) bei Forchheim von Auto erfasst und schwer verletzt

Schwer, aber wohl glücklicherweise nicht lebensgefährlich, wurde ein sechsjähriges Mädchen am Mittwochmorgen in Poxdorf im Kreis Forchheim verletzt.Wie die Polizei mitteilt, wollte das Kind die Hauptstraße überqueren. Ein 21-jähriger Autofahrer war zur selben Zeit auf die Busspur in der Haltestelle ausgewichen. Dort erfasste er das Kind frontal und verletzte es am Kopf.Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Erlangen gebracht.