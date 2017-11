Lose für Forchheimer Adventskalender ab 16. November

Die Stadt Forchheim teilt mit, dass die Lose Lose für die Verlosung am "schönsten Adventskalender der Welt" zum Preis von einem Euro pro Stück in der Tourist-Information Forchheim im Innenhof der Kaiserpfalz und in der Filiale der Volksbank in der Hauptstraße 39 gekauft werden können. Insgesamt stehen 40.000 Lose zur Verfügung.



Ab 1. Dezember gibt es die Weihnachtslose auch in der Bude des Gherla-Komitees (Gherla ist die rumänische Partnerstadt Forchheims) gegenüber dem Rathaus. Mit Unterstützung der Sponsoren und der Geschäftsleute werden die Preise des Weihnachtsmarktes bereitgestellt.



Die Gewinner der Tagespreise im Wert von mindestens 250 Euro werden jeden Abend um 18.30 Uhr von einem der drei Weihnachtsengel der Stadt Forchheim gezogen. Hauptgewinn ist ein Mitsubishi Space Star im Wert von 15.255 Euro.



Den Erlös aus dem Losverkauf verwendet der Veranstalter, der Heimatverein der Stadt Forchheim, für Zuschüsse folgender Projekte: Sanierung am Schleusenwärterhaus in Forchheim, Realisierung eines Bier-Erlebnisstollens im Kellerwald, die Ausstellung im Pfalzmuseum "Mönche, Märkte, Menschenhändler", in der Funde des Klostergartens gezeigt werden, und für die Aktion "Weihnachten für alle" in Forchheim.