Lobpreiskrieger machen mit Musik mobil

"Du bist nah" heißt die CD, die junge Christen aus Heiligenstadt mit eigenen Liedern aufgenommen haben. Der Name der Band ist "Worship Warriors". "Das heißt übersetzt "Lobpreiskrieger: " Denn wir sind im Namen Jesu unterwegs", erklärt Bandleader Bernd Ott. Von ihm sind auch die meisten Melodien und Texte. Seine Frau Isabel Ott ergänzt: "Wir wollen Gottes Liebe und Botschaft und was dahinter steckt durch Musik in die Welt tragen." Bernd Ott erklärt, dass kirchliche Musik nicht langweilig sein muss. Auf ihrer CD gibt es verschiedene Stilrichtungen;meistens Rock und Pop. "Wir haben ganz ruhige Lieder, aber auch ganz rockige mit allen Instrumenten", erzählt Ott. Zur Band gehört auch Marina Dietsch, die für die Technik zuständig ist: "Die Musik ist fetzig. Auch damit kommt man näher an Gottes Herz. Und die Menschen können erkennen, dass die Beziehung zu Gott spannend und lebendig sein kann."

Die Bandmitglieder sind zwischen 30 und 39 Jahren alt. Das älteste Mitglied ist Bassist Markus Dietz, eher bekannt als "Dietzi".

Für ihn sind die "Worship Warriors" schon die zweite christliche Band, in der er spielt - und es macht ihm nach wie vor viel Spaß. Er ist von seinen Musikerkollegen und den Liedern begeistert.

Ein großer Fan der Band ist Gabriele Fabritius, Leiterin des "Haus für Kinder": "Die sind einfach die Besten und machen super Musik."Manchmal werden die Musiker für ihren Glauben allerdings

von anderen ein wenig belächelt. "Aber wir wissen ja, wofür wir das machen", erklärt Bernd Ott und erzählt weiter, dass auch in seinem Leben nicht alles rosarot ist; auch er habe Krisen und Zweifel. Aber sein Glaube helfe ihm oft im Leben weiter, denn er wisse, dass er geführt werde. Auch bei der CD. Beimachen Liedern habe er sich hingesetzt, nachgedacht und geschrieben. "Manchmal ist mir dann einfach was beim Joggen gekommen. Da habe ich dann gehofft, dass es noch da ist, bis ich wieder

daheim bin", berichtet Ott lachend. Am 25. November, ab 19 Uhr, wird es in der Sankt-Veit-Michaels-Kirche in Heiligenstadt eine Release Party geben. "Das ist nicht nur ein Konzert, denn wir geben ja eine Message mit.Da erklären wir ein bisschen was zu den Lieder", erzählt der Bandleader. Denn die Zuhörer sollen die Stücke verstehen und verinnerlichen können.