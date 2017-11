Literaturfestival "Blätterwald" startet am Montag

Auftakt in der Sparkasse





Der Veranstalter, die Volkshochschule (VHS) des Landkreises Forchheim, freut sich laut einer Pressemitteilung, auf eine Auswahl "höchst interessanter Veranstaltungen" mit Autoren verschiedenster Prägung und Intension oder, um es mit Axel Hacke zu sagen "auf eine Wundertüte der geschliffenen Texte".Die Autoren sind hautnah zu erleben, allerdings musste eine Veranstaltung am 8. November abgesagt werden: Guntram Vesper, ein Mitglied der "Gruppe 47", muss aus gesundheitlichen Gründen passen.Mit Natascha Wodin ist die Gewinnerin des Leipziger Buchpreises 2017 und des Ansbacher August-Graf-von-Platen-Literaturpreises 2017 mit im Boot.Das Literaturfestival geht nach den Herbstferien am Montag, 6. November an den Start. Bis einschließlich Donnerstag, 16. November, werden Abendveranstaltungen, eine Matinee und zusätzlich Kindergarten- und Schullesungen angeboten. Aufgrund der großen Nachfrage wird die Krimilesung mit Maria Dries bei Feinkost Karnbaum am Donnerstag, 16. November, noch einmal aufgelegt.Die Programmhefte mit ausführlichen Informationen zu den Autoren und ihren Werken liegen vor Ort in den Gemeinden, den Büchereien, den Geschäftsstellen der Sparkasse und im VHS-Zentrum in Forchheim zum Abholen bereit.Zum Auftakt am Montag, 6. November, in der Hauptstelle der Sparkasse Forchheim liest Axel Hacke, er verspricht "eine Wundertüte der geschliffenen Texte".Natascha Wodin, die es nach 1945 auch nach Forchheim verschlagen hatte, erzählt in "Sie kam aus Mariupol" beklemmend von der Erlebnissen ihrer Mutter und der Zwangsarbeit im Dritten Reich. Wer sie erleben möchte, muss am Donnerstag, 9. November, in die Stadtbücherei Forchheim kommen.Am Freitag, 10. November heißt es Franken-Blues - Blues und Kusz. Fitzgerald Kusz und Klaus Brandl treten in der Kulturscheune in Eggolsheim auf.Von wieder ganz anderem Charakter präsentiert sich die Veranstaltung am Samstag, 11. November, im Jungen Theater, Forchheim: Hier heißt es "Best of Poetry Slam". Forchheimer Poetry-Slam-Gewinner stellen sich dem Publikum.Am Sonntag, 12. November, geht es wieder nach Eggolsheim, dies Mal zu einer Matinee. Der Weltenbummler und Extremsurfer Andreas Brendt lässt das Publikum bei seiner Lesung aus seinem autobiografischen Reiseroman "Boarderlines" an seinem umgeworfenen Lebensplan teilhaben. Es riecht nach Wellen, Freiheit und Abenteuern.Weiter geht es nach Neunkirchen am Brand. Am Dienstag, 14. November, macht der "Blätterwald" Station im Zehntspeicher. Der Bestsellerautor und häufiger Gast in TV-Talkshows Philipp Möller stellt sein aktuelles Werk "Gottlos glücklich - Warum wir ohne Religion besser dran wären" vor. Der Autor ist bekannt für sein streitlustiges, aber auch unverkrampftes Auftreten.Ein für das Literaturfestival neues Veranstaltungsformat wurde für die letzte Abendveranstaltung am Mittwoch, 15. November, gewählt. Als Gastgeber präsentiert sich Feinkost Karnbaum in Forchheim. Dementsprechend nennt sich die Veranstaltung auch "Krimi und Antipasti". Die erfolgreiche Krimiautorin Maria Dries liest aus ihrem neuesten Krimi " Der Kommissar und die Morde von Verdon", dazu wird ein Antipasti-Teller und ein Getränk serviert.Es werden auch wieder Kindergarten- und Schullesungen angeboten. Diesmal wurden Margit Ruile mit dem All-Age-Thriller "Dark Noise", Dagmar Geisler mit "Die Tintenkleckser - Mit Schlafsack in die Schule" und Michael Schober mit "Monsteralarm! Oder auch Monster haben manchmal Angst!" eingeladen.Alle Abendveranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr, Einlass ist jeweils eine Stunde vorher.Eintrittskarten sind an den jeweiligen Leseorten, über den Ticketservice der Sparkasse, Tel. 09191/88333 oder, wenn noch verfügbar, an der Abendkasse erhältlich.