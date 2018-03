Lidl erweitert Logistikzentrum in Eggolsheim

Rund 120 Filialen





Mit dem Spatenstich beginnen die Bauarbeiten für die Erweiterung des Lidl-Logistikzentrums in Eggolsheim um rund 7000 auf künftig 47.000 Quadratmeter. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Februar 2019 beendet sein.Die vergrößerte Kapazität soll es dem Handelsunternehmen ermöglichen, auch in Zukunft seiner Rolle als einer der führenden Nahversorger in der Region gerecht zu werden. "Mit der Erweiterung unseres bestehenden Logistikzentrums bekennen wir uns klar zum Standort Eggolsheim", erklärt Karl Gösling, Betriebsleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Eggolsheim, "wir schaffen hier die Voraussetzung, unsere Lieferwege und damit die Versorgung unserer Filialen auch zukünftig weiter zu optimieren."Die Lidl-Regionalgesellschaft Eggolsheim versorgt rund 120 Filialen in Franken. Die Erweiterung liefert laut Unternehmensangaben die "notwendigen Kapazitäten, diese zukunftsfähig und erfolgreich zu betreiben und die Versorgung der Bevölkerung noch weiter zu verbessern".Die Investition gebe auch einen deutlichen Impuls für die regionale Wirtschaft und sichere nachhaltig die Arbeitsplätze der Mitarbeiter des Logistikzentrums. Seit der Eröffnung im Jahre 2014 ist die Zahl der Arbeitsplätze am Standort Eggolsheim um rund 30 gestiegen. In der Logistik arbeiten mittlerweile rund 200 Mitarbeiter, 40 im angegliederten Verwaltungsbereich.Für die Erweiterung um rund 7000 Quadratmeter hat Lidl ein 7500 Quadratmeter großes Grundstück von der Gemeinde Eggolsheim gekauft. Auf diesem Grundstücksteil entstehen die neuen Lkw-Stellplätze sowie die Sickerflächen. Die bestehenden Stell- und Sickerflächen werden für den Anbau an der Südwestseite des Gebäudes genutzt. Auf dieser Gebäudeseite wird die sogenannte "Non-Food-Halle" um etwa 6000 Quadratmeter vergrößert, wodurch der Frischebereich im Hochregallager ebenfalls um 2400 Quadratmeter wachsen kann.Darüber hinaus wird auf der Nordostseite ein Anbau mit einem neuen Kühlbereich entstehen, wodurch der bestehende Kühlbereich für Fleisch vergrößert werden kann.Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland arbeiten mehr als 78.000 Mitarbeiter in rund 3200 Filialen.Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop "Non-Food-Produkte" aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weiteren Service an. Das Angebot des Onlineshops umfasst derzeit rund 30.000 Artikel.Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Milliarden Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Milliarden Euro in Deutschland.