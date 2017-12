Lichtenfelser Weihnachtsmarkt eröffnet

Es ist kalt. So kalt, das die Märcheneisenbahn erst einige Runden drehen muss, bevor die Kinder einsteigen dürfen. Auf Bahnsteig 1 der Lichtenfelser Märcheneisenbahn herrscht gespannte Erwartung. Auch nach dem obligatorischen Bild mit dem Bürgermeister und allen Schaffnern ist es noch längst nicht soweit. "Erst muss der große Weihnachtsbaum leuchten, dann darf auch die Eisenbahn fahren", sagt eine Mutter, die geduldig mit ihren Kindern wartet. "Das ist jedes Jahr so", fügt sie an. Pünktlich zum 1. Dezember fährt sie wieder. Auch der Lichtenfelser Märchenwald und der Weihnachtsmarkt sind eröffnet.



Traditionell beginnt die Einschaltfeier mit einem Laternenumzug, zu dem sich zahlreiche Kinder mit ihren Eltern am Lichtenfelser Stadtschloss eingefunden hatten. Danach geht es mit Korbstadtkönigin Maria I. im Schein unzähliger Laternen zum Lichtenfelser Marktplatz. Hier werden sie schon von den Lichtenfelser Blechbläser erwartet, die mit weihnachtlichen Weisen auf den Advent einstimmen. Die Stimmung hat etwas feierliches, trotz der Kälte.



Leuchtende Laternen

Ein zauberhafter Moment liegt über den Lichtenfelser Weihnachtsmarkt, wie es Bürgermeister Andreas Hügerich in Worten ausdrückt. Noch leuchten nur die Laternen der Kinder, am großen Weihnachtsbaum rührt sich kein einziges Licht. Das sieht auch der Bürgermeister, als er sich an Korbstadtkönigin Maria I. richtet "Glaubst du, wir schaffen es den Strom durch die Buchse zu schicken?" Doch ohne die Kinder wird es nicht gehen. Gemeinsam mit den Kindern zählen Maria I. und Bürgermeister Hügerich von zehn bis Null runter. Dann erstrahlt der Weihnachtsbaum im Glanz von unzähligen Lichtern.



Die Märchenbahn ist nicht nur bei den jüngsten "Eisenbahnfans" aus Lichtenfels und Umgebung beliebt, sondern weit über die Grenzen des Landkreises hinaus. Besonders beliebt ist die Lokomotive, sie ist der Lieblingsplatz vieler Kinder. Mit einem Euro liegt der Fahrpreis auch im Bereich des erschwinglichen. Fünf Fahrten kosten vier Euro. Wem wundert es, dass große und kleine Fahrgäste sogar aus Thüringen und den benachbarten Landkreisen nach Lichtenfels kommen. Auch wenn (noch) der Schnee fehlt, so führt doch die Fahrt durch eine romantische Märchenlandschaft.



14 Schaffner versehen ihren Dienst

Den Dienst versehen heuer 14 Schaffner, die den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern wollen.

Auch ein Bummel über dem Weihnachtsmarkt lohnt sich. Krippen, dekoratives aus Holz und Glas sowie warmes für Hände und Füße: Die Händler in der Budenstadt zwischen dem Rathaus und dem Märchenwald haben auch heuer wieder allerhand zu bieten.



Und wer sich nach einen Spaziergang über den Weihnachtsmarkt etwas aufwärmen möchte, kann dies in der Lichtenfelser Stadtalm tun, eine von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs angefertigte urige Holzhütte. Ein in einer Ecke stehender Ofen spendet wohlige Wärme.



Die Märcheneisenbahn dreht noch bis zum 23. Dezember zu folgenden Öffnungszeiten ihre Runden: Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag und am 23. Dezember von 11 bis 19 Uhr und Sonntag von 13 bis 19 Uhr