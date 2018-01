Lichtdurchflutete Aula heizt sich im Sommer auf

Die Aula der Grundschule in Muggendorf ist eine lichtdurchflutete Halle, da sowohl die Seitenwände als auch das Dach aus Glas bestehen. Sie ist für viele Zwecke der Schule geeignet, aber auch als Veranstaltungsraum der Gemeinde, wie man beim Empfang für Paul Pöhlmann (80. Geburtstag des Ex-Bürgermeisters) feststellen konnte.



Nur: Im Sommer ist das anders. Das Glasdach heizt den Raum unverhältnismäßig auf, die Temperaturen sind hoch. Die Schutzfolie auf den Glasscheiben reicht nicht aus, um die Sonneneinstrahlung zu mildern.



Der Marktgemeinderat Wiesenttal möchte durch eine Beschattung Abhilfe schaffen. Doch diese kommt auf rund 80.000 Euro. Eine Summe, die die vor etlichen Jahren noch äußerst klamme Gemeinde nicht einfach so stemmen kann.



Deshalb beschloss der Marktgemeinderat einstimmig, sich mit diesem Projekt für die Teilnahme am neuen Förderprogramm des Freistaats für Kommunen zu bewerben. "Mit der automatischen Beschattung mit Querbelüftung müssten die Temperaturen erträglich werden", hofft Bürgermeister Helmut Taut (FWW) mit seinem Rat.