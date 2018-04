Leutenbacher Osterbrunnen zeigt Leidensgeschichte Jesu

Das Brunnenschmücken bedeutet in Leutenbach eine Tradition, die seit mehr als 25 Jahren die Ortsgruppe des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) übernommen hat.



Künstlerisch begabte Frauen wie Gerlinde Götz und Agnes Häcklein, eine großzügige Waltraud Roth, die an Winterabenden ihr Wohnzimmer zum Bemalen von Eiern der Gemeinschaft bereitstellt, oder eine Katharina Kraft, die sich geschickt um das Binden der Girlanden kümmert, sind nur einige von zahlreichen Helfern, die letztlich auch noch für das Aufstellen des Brunnens ihre Zeit opfern. Das geht nur mit viel Teamgeist.



Da in Leutenbach auf natürliche Eier Wert gelegt wird, muss auch immer wieder nachgebessert werden. Einzigartig in Leutenbach dürfte die komplette Darstellung des Leidensweges Christi auf bemalten Gänseeiern sein. Im Herzen des Dorfes gelegen, unweit der Pfarrkirche, schließt sich so im Besonderen der Kreis zum Osterfest.