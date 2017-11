Letizia Leder (12) aus Forchheim gewinnt bei Friedensplakatwettbewerb 2017

Die zwölfjährige Letizia Leder hat sich in den letzten Wochen und Monaten, wie sie selbst erzählt, intensiv mit den Themen "Krieg und Frieden" auseinandergesetzt. Mit ihrem Gemälde hat sie den diesjährigen Lions Friedenswettbewerb 2017 auf lokaler Ebene gewonnen und kann sich mit ihrem Bild nun gegen die Konkurrenz auf der Distrikt-Ebene Bayern-Nord durchsetzen.



So richtig will es Letizia noch gar nicht glauben, dass sich die Jury ausgerechnet für ihr Bild entschieden hat. Doch was denkt sich ein zwölfjähriges Mädchen bei der Realisierung eines solchen Bildes? Letizia erzählt: "Ich habe ein trauriges Mädchen gemalt, welches wegen des Krieges aus ihrer Heimat vertrieben wird", erzählt sie.



Zerstörung und Hoffnung

Auf dem Gemälde sind aber nicht nur grässliche Kriegsszenen wie anrollende Panzer und zerstörte Häuser zu sehen, die Letizia zeichnet, sondern aus anderen Teilen ihres Bildes keimt Hoffnung auf eine Welt in Frieden. Dort pflanzen Menschen Bäume und reichen sich die Hände und bauen gemeinsam zerstörte Existenzen auf.



Letizia geht in die sechste Klasse des Ehrenbürg-Gymnasiums. Gemeinsam mit Kunstlehrkraft Bettina Specht und anderen Kunstlehrern hat sie in den letzten Wochen und Monaten an diesem Bild gearbeitet. Lehrkraft Bettina Specht lobt die Arbeiten der Gewinnerin, aber auch von den anderen Teilnehmern. Neben der Erstplatzierten Letizia Leder gingen weitere Preise an die Zweitplatzierte Line Andersen; den dritten Platz holte sich Michael Schmiedel. Zweite vierte Plätze gingen an Maja Gillert und Tobias Schneider. Für die ersten drei Plätze gab es Geld-, für die vierten Plätze Buchpreise. Der internationale Friedenswettbewerb der Lions feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum, denn er jährt sich in diesem Jahr zum 30. Mal. Der Club führt diesen Wettbewerb durch, um junge Mensch auf die Bedeutung des Friedens hinzuweisen. Inzwischen nehmen jährlich weltweit mehr als 600 000 Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 13 Jahren an dem Wettbewerb teil. Von den Forchheimer Schulen ist seit Jahren ausschließlich das Ehrenbürg-Gymnasium dabei.



Insgesamt gibt es auch in diesem Jahr vier Wettbewerbsrunden. Die Gewinner der lokalen Ebenen müssen sich auf Distrikt-Ebene Bayern messen; danach kommt die Deutschlandebene und dann international. Im Rahmen der Siegerehrung war auch Benedikt Graf von Bentzel anwesend, der den teilnehmenden Schulklassen als "Kollektiv-Belohnung" einen Tag freien Eintritt in den Erlebnispark Schloss Thurn ermöglichte. Auch er lobte die Kreativität der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, die er "Botschafter des Friedens" nannte.



Frieden auch im Kleinen wichtig

Lob gab es aber auch von der Stadt Forchheim. Stadtrat Udo Schönfelder (CSU), der stellvertretend für Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) anwesend war, lobt die Ideenvielfalt der einzelnen Werke und wies darauf hin, dass Frieden schon im Kleinen und im täglichen Leben eine wichtige Rolle spielen würde. Von Seiten des Forchheimer Lions-Club organisiert Peter Dyck den Wettbewerb schon seit zehn Jahren auf lokaler Ebene. Die Siegergemälde und eine Auswahl an anderen Werken sind noch einige Zeit in den Räumen der Vereinigten Raiffeisenbanken in der Nürnberger Straße ausgestellt.