Leibla, Schubben und Besenborden

Für die Ausstellung "Fränkische Trachten" hat Georg Freund wieder tief in seiner persönlichen Schatzkiste gekramt. Mehr als hundert Exponate präsentiert er am Palmsonntag im neuen Kersbacher Pfarrheim , dessen lichtdurchflutete Räume sich bestens für diesen Zweck eignen.



Neben seiner langjährigen Sammelleidenschaft für Gegenstände und Gerätschaften aus der Landwirtschaft entdeckte Freund vor etwa 20 Jahren seine Liebe zu fränkische Trachten und Brautkronen sowie für das entsprechende Zubehör wie Leibla, Schubben, Kittel, Statzer, Ausputz und Besenborden.



In den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts mussten in Kersbach viele alte kleine Bauernhäuser größeren Neubauten weichen. Mit den alten Häusern wurde auch ein Großteil des alten Inventars entsorgt. "Was sollen wir mit dem alten Glump?" war ein oft gehörter Satz.



Gleiches galt auch für die schönen fränkischen Trachten, deren Trägerinnen im Dorf immer weniger wurden. Georg Freund erkannte früh den Wert sowohl der Werktagsmontur als auch der Festtracht für die nachkommenden Generationen und nahm sich der Trachten an.



Höhepunkt der Ausstellung sind fünf prächtige Brautkronen oder "Hohe Kränze". Vor nicht allzu langer Zeit gehörte der Ausspruch "unter die Haube kommen" als Heiratsmetapher noch zum festen Basiswortschatz in Franken. Eine Brautkrone ist eine traditionelle Kopfbedeckung junger, lediger Frauen, die Jungfräulichkeit und Ehrenhaftigkeit symbolisiert.



An Material und Ausgestaltung der Krone war der soziale Stand ihrer Trägerin ablesbar. Die "Hohen Kränze" wurden von den jungen Mädchen zu kirchlichen Festen und Prozessionen getragen, letztmalig zur Hochzeit. Danach wurde sie an die älteste Tochter vererbt.



Die Tradition der Brautkronen — meist ein Geschenk der Paten oder Mütter — verlor sich in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die letzte Trachtenträgerin in Kersbach war Kunigunde Schwalb, die 2011 starb.



Die "Schätze aus Omas Kleiderschrank" erleben in Kersbach eine Renaissance. Bei besonderen kirchlichen Festen wie Fronleichnam und Maria Himmelfahrt sowie dem Erntedankfest kann man Frauen in der schönen fränkischen Tracht beim Gottesdienst antreffen. Die Ausstellung im Pfarrheim sollte auch dazu beitragen, dass das Wissen um die Kersbacher Tracht nicht in den Schubladen des Vergessens verschwindet.