Lebensreise von Waltraut Grimm begann in Breslau

Dort erlebte sie einen schönen Jubeltag mit ihrem Sohn Jochen, dem Heroldsbacher Notarzt, sowie dessen Familie. Große Freude bereitete ihr der Besuch ihres Bruders, der zum Fest aus Berlin angereist kam. Auf den Weg ins Jörg-Creutzer-Heim hatte sich auch stellvertretender Landrat Edgar Büttner (SPD) gemacht und die Glück- und Segenswünsche des Landkreises übermittelt. Tüchtig hochleben ließen das Geburtstagskind auch die Mitarbeiter um Leiter Jochen Misof.



Jochen Grimm erzählte aus dem Leben seiner Mutter, "einer sehr lieben", deren Leben Liebe und Fleiß prägten. Die Wurzeln von Waltraut Grimm liegen in Schlesien, wo sie 1928 in Breslau geboren wurde. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Sie war eine junge Frau, gerademal 18 Jahre alt, als sie 1946 mit ihrer Familie ihre Heimat verlassen musste und nach Gera in Thüringen kam.



Dort lernte sie ihren Ehemann Oskar kennen, den sie 1948 heiratete. 1950 kam Sohn Jochen zur Welt - er blieb der einzige. Inzwischen sind jedoch zwei Enkel und ein Urenkel dazugekommen. Ihre Lebensreise ging weiter. Über Hameln in Niedersachsen kam ihre kleine Familie 1959 nach Pegnitz, wo ihr Mann Arbeit als Textiltechniker fand.



Waltraut Grimm selbst war bis zur Ruhestandsversetzung 1988 einige Jahre in der Berufsschule und später im Veterinärsamt Bayreuth als Sekretärin tätig. "Stenografie und Maschinenschreiben beherrschte sie perfekt - sogar bis ins hohe Alter", berichtet Jochen Grimm.



Doch 2014 holte sie ihr Sohn Jochen, der in Heroldsbach wohnt, in seine Nähe. Im Jörg-Creutzer-Altenheim fühlt sich Waltraut Grimm seither wohl und bestens umsorgt von ihrer Familie und dem Pflegepersonal.