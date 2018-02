Langensendelbach erhält Zertifikat "Bewegte Kita"

2016 startete das Projekt "Queb - Qualität entwickeln mit und durch Bewegung" der Universitäten Bayreuth und Hochschule Coburg. Ein bewegter Alltag fördert demnach die motorische, kognitive und soziale Entwicklung der Kinder. "So wird verständlich, dass Bewegung sich nicht nur auf eine Sportstunde in der Woche beschränken darf, sondern als Querschnittsthema gedacht werden muss", erläutert die Projektleiterin Ulrike Ungerer-Röhrich von der Universität Bayreuth, ",Queb' zielt darauf ab, nachhaltige Strukturen für einen bewegungsorientierten Alltag in Kindertagesstätten (Kitas) zu schaffen."



Jede teilnehmende Kita konnte auf der Grundlage einer Bestandsanalyse festlegen, in welchen Bereichen Entwicklungen für sie am meisten Sinn ergeben und wo die größten Effekte zur Verbesserung der Bewegungssituation erzielt werden können. Die Kita St. Peter und Paul in Langensendelbach legte ihren Schwerpunkt auf die Schulung des gesamten Personals.



"Um wirklich ein Umdenken zu erreichen, wollten wir erst einmal bei uns selbst anfangen. In einer hausinternen Schulung zum Bewegungscoach konnte das Kindergartenteam motiviert werden, sich selbst zu bewegen und intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen", berichtet Kita-Leiterin Anna Hack.



Das Vorschulprogramm

Ebenfalls unter die Lupe genommen wurden Alltagssituationen wie der Morgenkreis, das Vorschulprogramm und Morgengebet, sagt Hack.



Ein übergreifender Fachtag "Mut zum Risiko" war ein großer Erfolg. Hier wurde der Zwiespalt der Erzieherinnen thematisiert, wenn es um die Frage geht, wie sehr Kinder aus Sicherheitsgründen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden müssen. Heutzutage dürfen sich Kinder nicht mal mehr blaue Flecken oder kleine Abschürfungen holen. Da stehen gleich die Eltern auf der Matte, so die Erfahrungen der Erzieherinnen.



Unterstützung kommt hier von der Unfallkasse, die den Fachkräften Mut macht: Kinder brauchten Bewegung und hätten ein Recht auf Beulen, denn Bewegungserziehung sei Sicherheitserziehung.



Das Team werde auch in Zukunft die "bewegte Kita" weiterentwickeln, erklärt Hack, und konkrete Ziele für mehr Bewegung vereinbaren. So soll auch der Flur als Bewegungszone einbezogen werden.



Das Zertifikat ist bis Ende 2019 gültig und kann bei Nachweis weiterer Entwicklungen verlängert werden. Ulrike Ungerer-Röhrich sowie Verena Popp von der Hochschule Coburg und überreichten das Zertifikat.