Landwirte sollten sich auf "Flexitarier" einstellen

Der Bayerische Bauernverband (BBV) und die Sparkasse Forchheim hatten zum Thema "Brauchen wir eine sanfte Agrarwende?" den Referenten Michael Horsch in die Sparkasse Forchheim eingeladen. Der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Ewald Maier und der BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif begrüßten die rund 200 Zuhörer sowie den Firmenchef Michael Horsch.



Das Familienunternehmen Horsch wurde 1984 gegründet und ist eines der weltweit führenden Hersteller von innovativer Landtechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Schwandorf hat weitere Niederlassungen in Deutschland und an internationalen Standorten mit rund 1100 Beschäftigen.



Michael Horsch, selbst auch praktizierter Landwirt, begann überraschender Weise mit Selbstkritik an seinem Landmaschinenunternehmen. Bisher galt die Devise, immer schlagkräftigere und schnellere Landtechnikmaschinen zu produzieren. Diese riesigen Bodenbearbeitungsmaschinen werden vor allem auf Großbetrieben mit mehreren tausend Hektar in den USA, Kanada und Russland eingesetzt. Michael Horsch erkannte, dass die Natur auch den riesigen Maschinen natürliche Grenzen setzt.



Er stellte die Frage: Wer ernährt im Jahr 2050 rund zehn Milliarden Menschen auf der Welt? Kann die Welternährung mit noch mehr Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Gentechnik und größerer Landtechnik sichergestellt werden? Auf Grund seiner regelmäßigen weltweiten Kontakte mit Landwirten in großen Ackerbauregionen stellt Michael Horsch fest, dass eine unbegrenzte Ertragssteigerung an natürliche Grenzen stößt.



Dabei sei nicht 100 Prozent Öko-Landwirtschaft das Ziel. Vielmehr gelte es, die Unterscheidung zwischen ökologischer und konventioneller Technik weniger dogmatisch zu betrachten. Angesichts der Grenzen, an die der konventionelle Landbau zum Beispiel in Form von Resistenzen und engen Fruchtfolgen stoße, sei hier ein neuer Weg gefragt. "Diesen neuen Weg kennen wir noch nicht genau, aber wir arbeiten daran", sagte der Referent.



Nach Aussage von Michael Horch überlegen neun von zehn Landwirten weltweit, in Ackerbauregionen die enge Fruchtfolge umzustellen sowie auch weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen.



Michael Horsch sieht weltweit einen neuen Verbrauchertrend beim Lebensmittelverzehr. Zwei Drittel der Weltbevölkerung wollen sich gesünder durch weniger Zucker und Fleisch ernähren. Die Menschen ändern derzeit ihre Verzehrgewohnheiten. Diese faktengetriebene Bewegung nennt sich neudeutsch "Flexitarier". Der "Flexitarier" lebt bewusster und gesünder. Diesen weltweiten Trend sollten alle Landwirte erkennen und sich darauf einstellen.



Inzwischen reagieren die großen Lebensmittelketten auf diesen Trend und suchen den direkten Kontakt zu den Landwirten, so Michael Horsch. Nach seinem Referat entwickelte sich eine lebhafte Diskussion über den zukünftigen Weg der Landwirte hinsichtlich der Lebensmittelerzeugung und Vermarktung. Abschließend erklärte Hermann Greif, dass die Landwirtschaft im Landkreis Forchheim seit jeher eine gesunde Fruchtfolge praktiziere und damit eine gesunde Lebensmittelproduktion betreibe.