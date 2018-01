Landtagswahl 2018: Diese Politiker aus dem Kreis Forchheim wollen in den bayerischen Landtag

Im Herbst steht in Bayern die Landtagswahl an. Die Parteien bringen sich bereits für den Wahlkampf in Stellung. Im Stimmkreis Forchheim gewann bei der Landtagswahl 2013 Michael Hofmann von der CSU das Direktmandat. Das zweitbeste Ergebnis erzielte Thorsten Glauber von den Freien Wählern.Die Parteien haben ihre Direktkandidaten noch nicht nominiert, auf Nachfrage von inFranken.de bestätigen sowohl Hofmann als auch Glauber, dass sie sich erneut bewerben. Der CSU nominiert Anfang Februar und die FW kurz nach Fasching , Mitte Februar. Eine Überraschung gibt es bei SPD: Reiner Büttner, der bei der vergangenen Wahl das drittbeste Ergebnis errang, tritt heuer nicht mehr an. Stattdessen könnte Atila Karabag, der Schriftführer im Vorstand des SPD-Kreisverbandes Forchheim, ins Rennen gehen. Die Sozialdemokraten werden noch im Januar ihren Bewerber bestimmen, so Karabag. Die Forchheimer Liberalen haben bereits Sebastian Körber zum Stimmkreisbewerber für den Landtag gewählt Bündnis 90/Die Grünen haben für den Stimmkreis Forchheim Emmerich Huber nominiert. Die Alternative für Deutschland, die gute Aussichten auf einen Einzug ins Landesparlament hat, war am Montag für eine Stellungsnahme nicht zu erreichen.