Landratsamt Forchheim verkauft Mehrweg-Kaffeebecher

http://www.lra-fo.de/to-go

Um den Ressourcenverbrauch zu schonen, bietet der Landkreis Forchheim daher nun Mehrweg-Becher an. "Damit leisten wir einen kleinen Beitrag für die Umwelt und werben gleichzeitig für den Landkreis Forchheim", freut sich Landrat Hermann Ulm (CSU) laut einer Pressemitteilung.Der Porzellanbecher des Landkreises ist damit nicht nur einmalig in Gebrauch, sondern kann wiederverwendet werden.Der Mehrwegbecher mit Hitzeschutz und Deckel ist ab sofort an der Infotheke des Landratsamtes Forchheim, Streckerplatz 3, in Forchheim zum Preis von 10 Euro erhältlich.Die von der jungen Unternehmerin Julia Post ins Leben gerufene Initiative "Coffee to go again" setzt sich vermehrt in deutschen Städten für ein alternatives Mehrwegverfahren ein und ruft Läden zur Teilnahme auf. Für diese Aktion hat der Landkreis Forchheim bereits Werbung gemacht und Geschäfte mit dem Logo-Aufkleber ausgestattet.Welche Filialen bereits an der Initiative beteiligt sind, ist im Internet zu finden.