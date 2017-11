Landkreis will Wertstoff-Räubern in Forchheim das Handwerk legen

Der Umweltausschuss des Landkreises Forchheim hat sich mit den Diebstählen auf den Wertstoffhöfen in Forchheim-Nord und der Deponie in Gosberg beschäftigt. Dort schneiden Diebe fast wöchentlich Zäune auf und stehlen unter anderem Batterien, Kupferkabel und ähnliches, berichteten die Deponieleiter.Der Landkreis will nun rund 100 000 Euro unter anderm in einen massiven Zaun in Forchheim investieren, um den Wertstoff-Räubern das Handwerk zu legen. Bei der Investition geht es auch darum den Forchheimer Wertstoffhof "zu ertüchtigen".Die Mitglieder des Umweltausschusses diskutierten außerdem die Zusammenlegung der Wertstoffhöfe von Burk und Buckenhofen.