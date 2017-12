Landkreis Forchheim präsentiert sich in Nürnberg

Verschiedene Obstbauern sind mit ihren Produkten an den Buden von "Original Regional" der Metropolregion Nürnberg neben der Sebalduskirche vertreten. Im Vordergrund der Aktion stehen qualitätsreiche, regionale Produkte und Lebensmittel. Ein Vorzeigeprodukt ist hier der Edelschaumwein "Charlemagner", garantiert aus Streuobstäpfeln der Fränkischen Schweiz, oder ein Apfelkirschglühwein. Zahlreichen Besuchern aus nah und fern sollen so die Regionalprodukte aus der näheren Umgebung schmackhaft gemacht werden.



Auch die Kirschenkönigin der Fränkischen Schweiz, Sandra I., war schon am Landkreisstand vertreten. Gemeinsam mit Wirtschaftsförderer Andreas Rösch stattete sie der Bude einen Besuch ab. Diese Woche noch bis Samstag wird der Stand von der Brennerei Singer aus Mittelehrenbach betreut. Der Auftritt des Landkreises wird von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim in Kooperation mit der Metropolregion Nürnberg organisiert. Bisher zeigten sich die Aussteller weitgehend zufrieden. Der Besuch des Christkindlesmarkt hängt stark von den aktuellen Wetterverhältnissen ab. Der Markt ist besonders ab späten Nachmittag gut frequentiert.