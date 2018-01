Landkreis Forchheim: Frau nach Auffahrunfall bei Igensdorf schwer verletzt

Ein 54 Jahre alter Lastkraftwagenfahrer war Dienstagfrüh auf der Bundesstraße zwischen Igensdorf und Forth unterwegs. Wie die Polizei berichtet, übersah er auf Höhe der Abzweigung in Richtung Unterrüsselbach eine zum Linksabbiegen wartende 48 Jahre alte Audi-Fahrerin.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde das stehende Fahrzeug über 25 Meter weit nach vorne geschoben. Die Insassin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Nürnberg geflogen. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20000 Euro.