Landkreis Forchheim: 25-Jähriger fährt zu schnell und landet an Gartenzaun

Wegen überhöhter Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn kam am Montagabend ein 25-jähriger BMW-Fahrer in Heroldsbach an der Einmündung zur Ringstraße von der Fahrbahn ab. Sein Auto schleuderte gegen den gemauerten Pfosten eines Gartenzauns.



Dabei wurde er leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum Forchheim verbracht.



Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 6.000 Euro.