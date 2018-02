Landesamt für Denkmalpflege braucht die Hilfe der Bevölkerung

Rund 20 geschichtsbegeisterte Bürger aus dem Landkreis Forchheim und ganz Oberfranken haben sich im Landratsamt in Ebermannstadt zu einem Seminar über archäologische Feld- und Geländebegehung getroffen.



Der neue Kreisheimatpfleger für Bodendenkmäler, Lutz Wagner aus Ebermannstadt, hatte für dieses Seminar den Experten Ralf Obst vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege in Schloss Seehof, unterstützt von der Landkreisarchäologin Ermelinda Spoletschnik gewonnen. Obst ist in Seehof für die Betreuung ehrenamtlicher Kräfte auf dem Gebiet der Bodendenkmalpflege zuständig.



Bodendenkmäler, also im Erdboden verborgene Hinterlassenschaften aus der Vergangenheit, sind ein wertvoller Bestandteil des historischen Erbes und gesetzlich geschützt. Die Beschäftigung mit ihnen setzt nicht nur geschichtliches Wissen, sondern auch ein Bewusstsein über die gesetzlichen Grundlagen voraus. Wann und wo darf man in der Landschaft nach historischen Artefakten suchen? Wie geht man dabei systematisch vor, um einen möglichst vollständigen Überblick über ein Gebiet zu bekommen? Was macht man im Falle eines Fundes? Das sind einige der Fragen, über die Obst anhand praktischer Beispiele informierte.



Burgstall Schlüsselstein

Am Nachmittag wurden diese Themen bei einer Exkursion zum Burgstall Schlüsselstein sowie registrierten Bodendenkmälern in dessen näherer Umgebung vertieft. Der Landkreis Forchheim ist laut Pressemitteilung des Landratsamtes Forchheim mit Bodendenkmälern unterschiedlichster Zeitperioden reich ausgestattet. Von steinzeitlichen Siedlungen, bronzezeitlichen Grabhügeln sowie Urnenfelderfriedhöfen über die überregional bekannte Höhensiedlung auf der Ehrenbürg mit keltischen Befestigungen der Eisenzeit bis zu mittelalterlichen Burgställen gibt es die unterschiedlichsten Plätze der historischen Erinnerung.



Solche Stätten verdienen Aufmerksamkeit und Schutz, damit sie auch zukünftigen Generationen erhalten bleiben. Diese Aufgabe können die Profis vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und die wenigen hauptamtlichen Archäologen nicht alleine bewältigen, sondern sie brauchen die Hilfe der Bevölkerung. Dafür sollte die Veranstaltung einen Beitrag leisten, indem sie sowohl rechtliche als auch fachliche Kenntnisse für den Umgang mit archäologischen Funden vermittelte.