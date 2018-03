Ladendieb unter Alkoholeinfluss

Am Mittwochnachmittag hat ein 51-jähriger Mann aus dem Landkreis Forchheim mit einem voll beladenen Einkaufswagen einen Supermarkt in der Forchheimer Straße in Igensdorf verlassen, ohne die Waren im Wert von über 200 Euro zu bezahlen. Von einem Mitarbeiter konnte er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,52 Promille. Außerdem stellten die Beamten fest, dass sein mitgeführter Ausweis bereits seit einem Jahr abgelaufen war. Der Mann muss nun mit Anzeigen wegen Ladendiebstahls sowie nach dem Personalausweisgesetz rechnen.