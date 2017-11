"Kunst im Rathaus" zu Gast in der Kaiserpfalz

Frühzeit trifft Gegenwart





Kalligrafie bis Keramik





Bereits zum zweiten Mal findet die Sonderausstellung "Kunst im Rathaus" am zweiten Adventswochenende in der Kaiserpfalz statt. Nachdem im vergangenen Jahr wegen der Sanierung des Rathauses ein Umzug der Kunstschau aus dem neugotischen Rathaussaal unumgänglich wurde, freut sich die Künstlergruppe darauf, nun wieder ihre Arbeiten neben Fundstücken der Frühzeit und dem Geschirr Keltischer Siedler zu platzieren. Die Vernissage findet am 9. Dezember um 12 Uhr statt, der Eintritt ist frei.Jährlich trifft sich die Gruppe von zwölf Künstlern und Kunsthandwerkern zu einer kurzen erlesenen Werkschau unter der Leitung von Marit Budschigk und Angela Börnicke. Museumspädagogische Schautafeln werden sich dann neben flexiblen Stellwänden mit zeitgenössischen Werken finden. Die kostbare gotische Wandbemalung wird perfekte Kulisse für dreidimensionale Kunst.Das Ziel der Gruppe ist es, eine Ausstellung zu präsentieren, die die Vielfalt künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten zeigt und gleichzeitig das Schaffen von Künstlern aus der Region vorstellt.Gezeigt werden vorrangig Malerei und Grafik, Kalligrafie, Zeichnung, Tiefdruck, dreidimensionale Papierarbeiten, dazu Keramikunikate, Objekte und Skulpturen aus verschiedenen Materialien - eine Herausforderung für die Aussteller und wie auch die Betrachter, diese spannende Kombination zu gestalten und zu erleben.Musikalisch umrahmt wird die Ausstellung vom Forchheimer Pianisten Stefan Lang. Jederzeit gibt es die Möglichkeit, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen.Die Ausstellung hat am Samstag, 9. Dezember und am Sonntag, 10. Dezember 2017, jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Näheres über die Ausstellung finden Sie unter: www.wol schmidt.de/kunst_im_rathaus