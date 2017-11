Kunreuth feiert den Reformationstag

"Das ist ja voller als an Weihnachten!", staunten viele Besucher der Lukaskirche in Kunreuth am späten Vormittag des 31. Oktobers. Dicht gedrängt saßen die Menschen in der Dorfkirche zum Gottesdienst für Jung und Alt, darunter als Ehrengäste die Bürgermeister des Gemeindegebietes Konrad Ochs, Bernd Drummer, Florian Kraft und Reinhard Seeber sowie katholische Kirchenvertreter. Einige fanden nur noch einen Stehplatz. Mit Posaunenchor, Kirchenchor und weiteren Akteuren wurde der 500. Jahrestag des Thesenanschlags Martin Luthers gewürdigt.



Lutherrose und Posaunen



Während der Predigt entstand vor den Augen der Gemeinde die sogenannte Lutherrose - Martin Luthers Wappen. In ihr vereinte der Reformator für ihn wichtige Elemente des Glaubens. Meisterlich war sie vom Kindergottesdienst-Team nachgebildet worden. Im Anschluss zog die Festgemeinde unter den Klängen des Kunreuther Posaunenchors zum Rathaus.



Im Rathaussaal war jeglicher Platz ausgenutzt worden, um dem Besucheransturm gerecht zu werden. Schließlich wartete nicht allein ein Menü auf die Gäste, sondern der Kirchenvorstand bot - ganz in mittelalterliche Gewänder gekleidet - kurze Tischreden Martin Luthers dar. Umrahmt wurden diese von der Flötenkunst Anke Rosbigalles. Verschiedene Gemeindegruppen warteten draußen mit einem bunten Programm für jedes Alter auf, das die Zeit fast zu schnell vergehen ließ. Die Kirchenglocken läuteten genau um 15.17 Uhr das Ende des Festes ein.



Höhepunkt des Luther-Jubiläums



Der Festtag war der Höhepunkt der Feierlichkeiten rund ums Luther-Jubiläum für die Kunreuther Kirchengemeinde. Auch die vorangegangenen Sonderveranstaltungen boten die Chance, sich mit dem Protestantismus wie dem Glauben überhaupt zu befassen und fanden meist einen erfreulichen Zuspruch: Dazu gehörten der Festvortrag von Dr. Albrecht Graf von und zu Egloffstein zur Historie des Ortes, Glaubensgespräche, ein ökumenischer Begegnungsnachmittag, eine Fahrt zum Kirchentag in Berlin-Wittenberg sowie sechs Kanzelreden unter anderem von Landrat Hermann Ulm (CSU). Gerade die Kanzelreden zeigten, dass sie auch kirchenfernere Menschen ansprachen.



"Versteckt Euren Glauben nicht!" - mit diesem Aufruf wurde allen Teilnehmenden die Lutherrose als kleiner Anstecker mitgegeben. Etliche hatten sie auch Tage danach noch an ihrer Jacke angebracht. Und trugen so auch nach dem Abschluss des Jubiläumsjahres die Erinnerung daran weiter.