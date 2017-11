Küchenchef aus Aufseß kocht mit den Senioren in Ebermannstadt

"Ich bin begeistert", ruft Ilse Foegelle fröhlich aus. Denn zum Seniorenkochen sind 13 Damen und ein Herr nach Ebermannstadt in die Küche der Grund- und Mittelschule gekommen. Und denen macht das Kochen unter der Anleitung von Marcus Müller, Küchenchef des Landgasthofes Lahner, großen Spaß.

"Marcus, müssen alle Äpfel in die Suppe?", kommt die Frage aus der einen Ecke. "Marcus, schau mal, passt das Fleisch so?", ruft eine Teilnehmerin aus der anderen. Überall wird geschnipselt, gerührt und gelacht. "Unter der Anleitung von unserem jungen Koch haben wir ein hervorragendes Vier-Gänge-Menü gezaubert", erzählt Ilse Foegelle von der Ebermannstadter Seniorenvertretung, die diesen Kurs organisiert hat.

Es gibt als Vorspeise Rote-Bete-Quiche mit Wildkräutersalat an Feigen-Senf-Dressing und Kartoffel-Walnussbrot. "Das Brot haben die Teilnehmer richtig gut hinbekommen", schwärmt Marcus Müller.



Mit Meerrettich und Curry

Eine andere Gruppe hat Apfel-Suppe einmal mit Meerrettich und einmal mit Curry gekocht. Zum Hauptgang bereiten einige Teilnehmer rosa gebratenen Hirschrücken auf Springkrautjus zu. Und zum Dessert gibt es Tonkabohnen-Eis und Limonen-Joghurt-Mousse.



Mal was anderes kochen

Konstanze Schmitt will mal was anderes kochen, deshalb ist sie zum Kurs gekommen. Und Brigitte Redmann freut sich über die Tipps vom Profi, die sie auch daheim umsetzen will. Norbert Drischel kocht daheim eher Kurzgebratenes und will hier "was G'scheit's lernen". Nach getaner Arbeit genießen die Teilnehmer das tolle Kochergebnis. Danach wird gemeinsam aufgeräumt - und schon gleich ein nächster Kochkurs im Januar geplant.