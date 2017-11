Küchenbrand in Eggolsheim: Zwei Katzen gestorben

In Eggolsheim ist am Donnerstag gegen 14.30 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Nelkenweg gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort entzündete sich das Feuer in der Küche der Wohnung. Auf der Herdplatte fing heißes Fett an zu brennen. Binnen kürzester Zeit stand die ganze Küche in Flammen. In Folge der starken Hitze barsten die Fensterscheiben des Küchenfensters. Auf Grund der starken Rauchentwicklung fanden zwei Katzen den Tod. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.



Bei den Löscharbeiten waren Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Eggolsheim Neues und Forchheim vor Ort. Insgesamt 30 Helfer waren im Einsatz. Sie löschten das Feuer und sorgten mit Hilfe eines großen Ventilators, dass der Qualm abziehen konnte.