Krippe in Reuth hat über 250 Figuren und 50 Wurzelstöcke

Auch heuer lassen die Reuther Krippenfreunde die Weihnachtsgeschichte lebendig werden. Ab dem ersten Adventssonntag ist im Pfarrsaal von St. Johannes der Täufer eine fränkische Krippe zu bewundern. Manfred Leisner und Jonas Stirnweiß haben in über 100 Stunden ein sehenswertes Schmuckstück gefertigt.



Über 250 Figuren und 50 Wurzelstöcke gehören zur Krippenszenerie. Fast zehn Quadratmeter echtes Moos wurden verbaut. Es ist eine heile, sehr heimelige Welt, die sich da auf rund neun Quadratmetern ausbreitet. Eine heimatliche, fränkische Krippen-Welt eben mit einem Dorf, in dem sogar einige bekannte Reuther Gebäude erkannt werden können. Auch eine Hängebrücke und ein Bachlauf haben einen Platz gefunden. Ebenso 100 neue Schafe, die von den Vorjahresspenden angeschafft wurden.



Natürlich fehlt die Heilige Familie nicht: Maria und Josef sind im Stall bei Ochs und Esel an der Krippe. Die ist freilich noch leer, es ist ja noch nicht Weihnachten. Wie Manfred Leisner und Jonas Stirnweiß erzählten, sei es für sie ein ganz besonderer Moment, wenn sie mit dem Krippenaufbau beginnen.



Es steckt freilich eine Menge Arbeit dahinter. Ihre Leidenschaft für die Krippe sei aber für sie mehr als nur ein Hobby: "Da steckt auch viel Glaube drin", betonten sie.



Am Sonntag, 3. Dezember, wird die Reuther Weihnachtskrippe nach dem Gottesdienst um 9 Uhr

von Pater Richard Brütting feierlich eröffnet und gesegnet. Anschließend sind die Besucher zu einem Frühschoppen und Kirchencafé im Pfarrsaal eingeladen.



Die Krippe ist bis Mitte Januar zu besichtigen. Während der Woche montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr, am Samstag von 9 bis 19.30 Uhr und am Sonntag von 8 bis 18 Uhr, am Heiligen Abend von 8 bis 23 Uhr.