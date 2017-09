Kreis Forchheim: Umgekippt - 82-Jährige unter Traktor eingeklemmt

Am Freitagnachmittag wollte eine 82-jährige Frau mit ihrem Traktor zu ihrer Obstwiese in der Mittelehrenbacher Flur fahren. Auf der ansteigenden Zufahrt zu ihrem Grundstück geriet der Traktor aufgrund des schlüpfrigen Untergrunds ins Rutschen und blieb stecken, wie die Polizei berichtet.



Die Seniorin entschloss sich, die Hohlfuhre zurück zu fahren. Beim Zurücksetzen schlug sie das Lenkrad falsch ein und der Traktor verließ die Fahrrinne. Ein Hinterrad fuhr der angrenzenden Böschung hoch, so dass der Traktor umkippte und die Frau unter dem Traktor zum Liegen kam.



Glücklicherweise war nur der Oberarm der Frau unter dem Überrollbügel eingeklemmt. Die hinzugerufenen Feuerwehren aus Mittelehrenbach, Kunreuth und Kirchehrenbach konnten durch Abtragen des Erdreichs den eingeklemmten Arm lösen und die Frau schließlich unter dem Traktor hervorziehen.



Sie wurde sofort notärztlich versorgt und ins Klinikum Forchheim verbracht. Der Sachschaden am Traktor dürfte ca. 1000 Euro betragen. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgebunden.