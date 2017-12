Kreis Forchheim: Nicht nach Hause gekommen- über 80 Einsatzkräfte suchen 54-Jährigen

Ein als sehr zuverlässig geltender 54-Jähriger aus Drügendorf kehrte am Freitagabend, nachdem er landwirtschaftliche Arbeiten erledigte, nicht wie geplant nach Hause zurück. Besorgte Angehörige und Bekannte machten sich sofort auf die Suche nach dem Vermissten, wie die Polizei berichtet.



Nachdem sie ihn an seinen bekannten Anlaufadressen nicht auffinden konnten, verständigten sie die Polizei. Diese ging nach Abklärung der Sachlage von einem möglichen Unglücksfall aus und alarmierte weitere Einsatzkräfte zur Absuche.



Insgesamt beteiligten sich mit Feuerwehr, Bergwacht, BRK und Polizei über 80 Einsatzkräfte an der Suche, auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Letztendlich konnte der 54-Jährige spät in der Nacht auf einem abgelegenen Waldweg aufgefunden werden. Er hatte sich das Bein aus noch ungeklärter Ursache unter seinem Traktor eingeklemmt und war aus diesem Grund bewegungsunfähig.



Nachdem ihn die Rettungskräfte geborgen hatten, wurde er mit leichten Verletzungen sowie einer leichten Unterkühlung ins Krankenaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.





Die Feuerwehr Drügendorf berichtet

Wie die Freiwillige Feuerwehr Drügendorf berichtet, war sie kurz vor Mitternacht auf Anforderung der Polizei zu der Vermisstensuche alarmiert worden. Nachdem die Suche mittels Polizeihubschrauber negativ verlief, wurden weitere Feuerwehrkräfte aus Drosendorf und Eschlipp nachalarmiert. Ebenso wurden Einheiten von Bergwacht, Helfer vor Ort (HvO) sowie eine Rettungshundestaffel angefordert, um das circa fünf Quadratkilometer große Waldstück, in dem der Vermisste vermutet wurde, gezielt zu durchsuchen.



Im Steilhang beim Steinbruch

Gegen 2.15 Uhr machte die Besatzung des Drügendorfer Mannschaftstransportwagens die vermisste Person ausfindig. Weit ab von befestigten Wegen im Steilhang unterhalb des Steinbruchs wurde der Vermisste eingeklemmt unter seinem Traktor gefunden.



Sofort wurde der Materialtransport an die äußerst schwierig zu erreichende Einsatzstelle durch die Bergwacht, Schlepper und einen Unimog eingerichtet. Um den Patienten möglichst schonend aus seiner misslichen Lage zu befreien, wurde die Feuerwehr Eggolsheim mit dem Hebekissensatz nachgefordert. Nach gut einer Stunde konnte der Verletzte befreit werden. Die Bergwacht transportiert ihn ab.



"Hervorzuheben ist die gelungene Zusammenarbeit aller am Einsatz beteiligten Organisationen", resümiert die Feuerwehr Drügendorf.