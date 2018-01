Kreis Forchheim: Mann provoziert Schlägerei unter Kindern

Es war ein einfacher Streit unter Grundschulkindern, weil einige mit Schneebällen geworfen haben. Doch ein Erwachsener mischte sich ein und brachte die Situation zum Eskalieren. Nun stand der 36-Jährige wegen des Vorwurfs der Körperverletzung vor Gericht.



Der Vorfall ereignete sich im Januar in Weißenohe: Auf dem Nachhauseweg warfen Grundschüler mit Schneebällen auf andere. Unter anderem sollen auch Flüchtlingskinder beworfen worden sein. Ein Elfjähriger forderte sie auf, damit aufzuhören.



Ein unbeteiligter Mann bekam den Streit mit und mischte sich ein. Laut Anklageschrift soll er den Elfjährigen von hinten festgehalten haben und andere Kinder aufgefordert haben, den Buben zu schlagen. "Lasst euch das nicht gefallen, verprügelt ihn", soll der 36-Jährige gesagt haben. Zwei Siebenjährige schlugen dem Opfer daraufhin auf die Nase und in den Bauch. Der Elfjährige erlitt Schmerzen und Kratzer am Arm.



Mann bestreitet den Vorwurf

Der Angeklagte bestritt vor dem Amtsgericht Forchheim, dass er den Jungen angefasst habe. Er habe den Streit zufällig bemerkt, die beiden Siebenjährigen kannte er persönlich. "Was ging Sie das überhaupt an?", fragte Amtsrichterin Silke Schneider. Der Beschuldigte beteuerte, dass er den Streit schlichten wollte. "Ich habe zu ihnen gesagt, dass man nicht mit Eisbrocken werfen soll", so der 36-Jährige. Er gab aber zu, dass er die Siebenjährigen aufforderte, sich gegen den Älteren zu wehren. Dass er handgreiflich geworden sei, dementierte der Beschuldigte vehement.



Die fünf Grundschüler, die als Zeugen mit ihren Eltern vor Gericht erschienen, bestätigten jedoch alle die Anklageschrift. Das Opfer berichtete, dass der Angeklagte hinter ihm stand und ihm seine Arme festhielt, so dass er sich nicht hätte wehren können. Selbst die beiden Siebenjährigen gaben offen zu, den vier Jahre älteren Buben geschlagen zu haben. Sie hätten es nur gemacht, weil der Erwachsene sie aufforderte. Für die Staatsanwältin Susanne Hansen stand fest, dass sich der 36-Jährige der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht habe.



Die Grundschüler sind noch strafunmündig. "Das ist schon echt unglaublich, was Sie sich erlaubt haben", sagte Hansen. Anstatt dass sich der Erwachsene rausgehalten oder geschlichtet habe, habe er eine Schlägerei provoziert. Glücklicherweise habe das Opfer keine schweren Verletzungen erlitten.



Mehrere Vorstrafen

Der Beschuldigte ist wegen Verstößen im Straßenverkehr, unerlaubten Fahrens und zwei Fällen von vorsätzlicher Körperverletzung vorbestraft. Richterin Silke Schneider verurteilte den 36-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung. Der Angeklagte akzeptierte die Entscheidung, womit das Urteil rechtskräftig ist. Zusätzlich ist er verpflichtet, 600 Euro an den Kinderschutzbund zu zahlen.