Kreis Forchheim: Hunderte Liter Diesel geklaut

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind in Schlammersdorf mehrere hundert Liter Diesel von drei Baustellenfahrzeugen abgezapft worden, meldet die Polizei. Der Diesel-Klau ereignete sich entlang der Staatsstraße in Schlammersdorf (Gemeindeteil von Hallerndorf).



Diebe brauchten größeres Fahrzeug

Laut Polizeiangaben, müssten die bislang unbekannten Täter dafür ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Die Ermittler fragen: Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer 09191-70900 entgegen.