Kreis Forchheim: Das Mesnerhaus in Stöckach bietet einem Obdachlosen Zuflucht

Manfred werkelt im Mesnerhaus in Stöckach eifrig herum, repariert und verschönert sein Winterquartier von seinem eigenen Geld, das der Rentner erhält.Seit 19 Jahren lebt der 67-Jährige auf der Straße, im Winter immer auf der Suche nach einem geschützten Platz zum Schlafen. Dass er seit kurz vor Weihnachten ein Winterquartier im Stöckacher Mesnerhaus erhalten hat, erinnert an die Herbergssuche der Heiligen Familie. Im Prinzip begann die Geschichte auch damit.Wie genau Manfred zu seinem Quartier gekommen ist und wie er sein Leben als Obdachloser organisiert, lesen Sie in einem ausführlichen inFranken-Plus Artikel unter www.infranken.de Außerdem ist der Artikel in der gedruckten Ausgabe des Fränkischen Tag Forchheim vom 20. Februar zu finden.