Kreis Forchheim: Betrunkener 19-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum

Unfassbares Glück hatte am späten Dienstagabend ein 19-Jähriger, für den ein schwerer Unfall in Hallerndorf (Kreis Forchheim) verhältnismäßig glimpflich ablief.Der junge Mann fuhr laut mit seinem Pkw Audi von Willersdorf in Richtung Haid. Etwa 500 Meter vor Haid kam er dann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen den Metallpfosten einer Schranke und anschließend noch gegen einen Baum.Der junge Mann wurde in seinem stark deformierten Pkw eingeklemmt und musste in einer mehrstündigen Rettungsaktion durch die Feuerwehr befreit werden. Der Unfallverursacher wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er glücklicherweise aber nicht schwerer verletzt. Großes Glück hatte er auch dahingehend, dass er noch selbst den Notruf wählen und so bei den herrschenden frostigen Temperaturen schnell gefunden werden konnte.Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 11.000,-- Euro. Die Ursache des Unfalls dürfte laut Polizei in der "nicht unerheblichen Alkoholisierung" des Mannes zu suchen sein. Der Führerschein des Mannes wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch vor Ort sichergestellt.