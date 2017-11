Kreis Forchheim: Auto mit drei Kindern kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach

Ein 20 Jahre alter Mann war am Sonntagnachmittag mit seinem Auto von Möchs in Richtung Obertrubach (Kreis Forchheim) unterwegs. Mit ihm im Auto saßen drei Kinder im Alter zwischen acht und zehn Jahren.



Wie die Polizei berichtet, kam der 20-jährige Fahrer auf regennasser Straße mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und schleuderte weiter in den Straßengraben. Dort überschlug sich das Auto mindestens zweimal.



Alle Insassen konnten vor Ort den Unfallwagen selbstständig verlassen, wurden jedoch mit leichten Verletzungen anschließend in das Krankenhaus gebracht.



Der entstandene Gesamtschaden liegt bei etwa 5000 Euro.