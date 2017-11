Konzept für Um- und Anbau des Heroldsbacher Sportheimes

In der Sitzung kam zur Sprache, wie es mit den maroden Vereinsliegenschaften weitergehen könnte. Doch bereits in der frühen Planungsphase zeichnet sich Ärger mit den Anwohnern ab, die nach dem geplanten Um- und Anbau des Sportheims zukünftig noch mehr Lärm und Verkehr befürchten.



Man merkt es dem Vorsitzenden Bernd Bergner an, dass ihm das Thema Sportheim-Um- und Anbau Kräfte abverlangt. Die drei Heroldsbacher Bürgermeister hätten in den letzten zwei bis drei Jahren viel darangesetzt, geeignete Flächen für eine Umsiedlung des Sportvereins zu finden. Doch die Bemühungen - bei einer solch großen Bedarfsfläche - seien gescheitert, führte Bürgermeister Edgar Büttner (SPD) aus. Man sei daher übereingekommen, einen Um- und Anbau zu forcieren.



Sowohl Bergner als auch der Zweite Vorsitzende Harald Poßer stellten das neue Konzept vor. Bergner berichtete, dass sich der Sportverein nach Mitgliedern in den letzten Jahren kontinuierlich nach oben entwickele (2016: 864 Mitglieder, September 2017: 940 Mitglieder). Insgesamt 107 Personen würden sich ehrenamtlich um die Vereinsgeschicke kümmern.



Problematisch seien nur die Liegenschaften, insbesondere das 1968 erbaute Vereinsheim. Für eine Kernsanierung, welche dringend erforderlich wäre, fehlt dem Verein das Geld.



Andere Vereine integrieren

Mit einem Trick sollen nun die Existenzängste des Sportvereins weggewischt werden. "Das Sportheim soll sich zum Vereinsheim wandeln", zeigte Bergner auf. Neben dem Sportverein sollen künftig der Fosanochtsverein, die Theatergruppe Heroldsbach/Thurn und auch ein gemeindlicher Jugendtreff angesiedelt werden. Gemeinsam mit einem Planungsbüro habe man nun eine Konzeptstudie entwickelt.



Nachdem der Bestand des Sportheimbaues gut ist, soll an- und umgebaut werden. Im Untergeschoss könnten nach dem Anbau - Richtung Erlebnispark oder auch ein Stück in die entgegengesetzte Richtung - ein gemeindlicher Jugendtreff (mit eigenem Zugang), ein Archiv, Lagerräume für Gastronomie, Toiletten und ein Besprechungsraum angesiedelt werden. Im Erdgeschoss könnten Übungsräume (jetziges Sportheim) mit eigener kleiner Bühne, Lager, Küche und einer großzügigen Gastronomiefläche entstehen.



Entwässerungsanlage

Im A-Platz muss eine funktionstüchtige Entwässerungsanlage eingebaut werden. Das Rasenspielfeld soll bleiben. Ballfangzäune sollen hinter beide Tore kommen. Außerdem ist geplant, die Tribüne Richtung Erlebnispark hin abzubrechen: Hier könnten aufgrund des Mangels an Parkplätzen neue Stellplätze entstehen.



Der B-Platz (im D9-Format) soll laut Bergner vom "Brownfield zum Greenfield" ausgebaut werden. Außerdem soll der B-Platz komplett eingezäunt werden. Nachdem kein großes Fußballfeld auf den B-Platz kommen soll, will man hier außerhalb der Einzäunung auch einen Bolzplatz für die Dorfjugend schaffen.



Da ein Platz für Großfeld-Mannschaften nicht ausreichend ist, hatte der Verein am 16. Juni im Gemeinderat den Antrag gestellt, den nahe gelegenen Schulsportplatz nebst Umkleidemöglichkeiten mitnutzen zu dürfen. Allerdings müssten auch auf den Schulsportplatz noch zusätzliche Investitionen getätigt werden (Ballfangzäune, Beleuchtungsanlage).



Die Kosten

Die Kosten: Sanierung A-Platz (7400 Quadratmeter) 120.000 Euro, Sanierung B-Platz 170.000 Euro, Freianlagen 225.000 Euro, Umbau Vereinsheim 750.000 Euro. Das ergibt gesamt 1.265.000 Euro an Nettokosten. Rechnet man die Umsatzsteuer hinzu, liegt man bei 1,5 Millionen Euro. Obendrauf kommen noch 15 bis 18 Prozent Baunebenkosten. Der Verein selbst stottert mühsam seine Restverbindlichkeiten von rund 50.000 Euro Monat für Monat ab.



Die Lösung

Die Lösung von Bürgermeister Edgar Büttner: Der Sportverein verkauft an die Gemeinde und es werden Erbaupachtverträge geschlossen. Als Eigentümer kann die Gemeinde dann ganz andere Fördergelder für ein solches Großprojekt abrufen. Genau wie beim Kindergarten Sankt Michael sei das eine "Win-Win-Situation" für alle Beteiligten.



Thema schlägt hohe Wellen

Nachdem das Konzept bereits den Mitgliedern des Sportvereins vorgestellt worden war, zeigten sich nun auch die Gemeinderatsmitglieder der Sache gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen. Sowohl von Vereins- als auch von Gemeindeseite will man in den nächsten Schritten einen Arbeitskreis gründen und vor allem schnellstmöglich die betroffenen Anwohner mit ins Boot holen. Denn dort wurde bereits die fehlende Anwohnerbeteiligung heftig reklamiert, und dies nicht nur in der Bürgerversammlung in Thurn und im Gemeinderat. Auch in den öffentlichen Netzwerken wie Facebook schlägt das Thema Anwohnerbeteiligung hohe Wellen.