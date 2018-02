Kontrolle in Kirchehrenbach: 55 statt 30 km/h

Die Verkehrspolizei Bamberg hat am Freitag zwischen 6.30 und 10.45 Uhr in der Leutenbacher Straße in Kirchehrenbach eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. 27 Fahrzeugführer wurden beanstandet. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist dort 30 Kilometer pro Stunde, der Schnellste war mit 55 km/h unterwegs.