Komödie über Rocker, Hausfrauen und Heroldsbach feierte Premiere

Mit ihrem aktuellsten Stück "Auf gute Nachbarschaft", welches am vergangenen Samstagabend in der Hirtenbachhalle Premiere feierte, hat die Theatergruppe Heroldbach-Thurn erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie in der obersten Liga des Laientheaterspiels mitspielt und in großen Teilen qualitativ hochwertige Laientheaterkunst auf der Bühne zeigt.



Darum geht es: Die Heroldsbacher Dorfgemeinschaft ist in heller Aufregung als man kurzfristig die Nachricht zugespielt bekommt, dass in ein leerstehendes Haus im Dorf offenbar angesehene Personen des öffentlichen Lebens einziehen sollen. Über die beiden Dorftratschen Ulrike Henneberger (Eva Frank) und Margarete Henneberger (Carina Schmidt) wird die Information zugespielt, dass die Gemeinde Heroldsbach wohl der neue Feriensitz des Bamberger Erzbischofs und seines Küsters werden soll. Kein Wunder also, dass die beiden Pfarrgemeinderatsmitglieder Hans-Peter "HP" Aumüller (Gerhard Lengenfelder) und Ernst-Wolfgang Dürr (Daniel Eichinger) innerhalb von nur kurzer verbleibender Zeit - quasi als Festkomitee "Soko Vatikan" - einen gebührenden Empfang für den Bamberger Ehrengast bereiten wollen.



Rocker statt Geistliche

Doch wie das manchmal so ist, entpuppt sich die Nachricht als Falschinformation und statt dem erwarteten Erzbischof und seinem Küster rollen lediglich die beiden Rocker Klaus Küster (Klaus Weigand) und Friedhelm Bischoff (Christoph Lixl) mit ihren Bikes an. Sehr köstlich ist die Szene, als die beiden Herren Hans-Peter und Ernst-Wolfgang gemeinsam mit ihren Ehefrauen Rosemarie (Anne Mauser) und Irmtraud (Theresa von Bentzel), sowie den beiden "Ladies in Pink" Ulrike und Margarete fahnenschwenkend und das Lied vom Lorbeerkranz singend als Empfangskomitee bereitstehen und den verdutzten Herren Bischoff und Küster eine gebührende Ankunft bereiteten.



Rockmusik gegen Schlager

Fortan ist es vorbei mit der Ruhe, denn die beiden Rocker machen die Nacht zum Tag und bringen mit lauter Rockmusik die Nachbarschaft um ihre verdiente Nachtruhe. Doch das lassen sich diese natürlich nicht bieten und holen mit Schlagermusik zum Gegenschlag aus. "Born to be wild" (ACDC) gegen "Atemlos" (Helene Fischer) heißt es dann in der gegenseitigen Dauerbeschallung, die auch im Stück praktiziert wird. Doch die beiden noch im Saft stehenden Rocker sorgen bei der weiblichen Dorfbevölkerung für immer mehr Faszination.



Turbulent wird das Theaterstück als die beiden Rocker die beiden sonst so braven Ehefrauen Rosemarie und Irmtraud zu einer Spritztour auf ihren Motorrädern einladen. Jede Menge Lacher brachte dem Ensemble auch die Spielszene ein, als die beiden Ehefrauen das Aufsteigen auf die Motorräder quasi als "Trockenübung" an einem aufgestellten Holzblock üben, damit sie sich bei der Spritztour vor den Rockern nicht blamieren. Doch auch Ulrike und Margarete haben ein Auge auf die beiden Rocker geworfen, die im Gegensatz zu den meisten anderen Männern im Dorf noch "Feuer im Hintern" haben. Noch zusätzlich an Fahrt nimmt das Stück auf, als sowohl die Ehemänner Hans-Peter und Ernst-Wolfgang, als auch ihre Ehefrauen, die unabhängig voneinander und getrennt nach Männlein und Weiblein eine durchzechte Nacht verleben und am nächsten Tag mit einem nächtlichen "Filmriss" aufwachen. Doch wem kann jetzt wirklich eine nächtliche Affäre nachgewiesen werden?



Damenunterwäsche am Kerwabaum

Richtig bunt wird das Stück dann als am Kirchweihbaum mitten im Dorf auch noch Damenunterhosen hängen. Die beiden Ehemänner befürchten das Schlimmste und bezichtigen ihre Ehefrauen des Ehebruchs. Um ihnen das nachweisen zu können greifen sie sogar zu recht ungewöhnlichen Mitteln, sie nehmen eine körperliche Bestandsaufnahme der Unterhosen ihrer Gattinnen vor und tatsächlich: Bei beiden Ehefrauen fehlt jeweils eine Unterhose. Die Ehemänner sind entsetzt, aber gleichzeitig erleichtert darüber, dass ihr nächtlicher Filmriss scheinbar zu keinem Fehltritt geführt hat. Doch dann kommt alles ganz anders.



Wie die Unterhosen tatsächlich auf den Heroldsbacher Kerwasbaum gekommen sind, welche Dorffrauen tatsächlich in das Beuteschema der beiden Rocker passen, für wen am Ende des Stückes wirklich eine Welt zusammengebrochen ist, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Nur soviel: Gerhard "Josi" Lengenfelder brillierte einmal mehr diesmal in der Hauptrolle des Hypochonders Hans-Peter Aumüller, genauso wie seine Bühnenpartnerin Anne Mauser, die in die Rolle seiner Ehefrau schlüpfte. Einen gelungenen Einstand gaben auch Theresa von Bentzel, Carina Schmidt und Christoph Lixl, die das erste Mal während der Theatertage auf der Bühne standen. Mit Eva Frank stand Theaternachwuchs auf der Bühne, die bereits schon in der Theaterjugend für den Verein spielte. In weiteren Rollen sind Pfarrer Klaus Weigand und Daniel Eichinger zu sehen. Letztgenannter gehört inzwischen auch schon seit vielen Jahren dem Ensemble der Theatergruppe an. Spielleiterin Dorothea Seubert, die leider krankheitsbedingt nicht an der Premiere dabei sein konnte, darf stolz darauf sein, was ihre Truppe geleistet hat.



Theaternachwuchs spielt "Feuer marsch"

Im Vorfeld des Erwachsenenstückes zeigte die Theaterjugend unter der Leitung von Susanne Melcarne-Weber, dass bereits viele gute Nachwuchsschauspieler als Unterbau für das Erwachsenenensemble vorhanden sind.Der Theaternachwuchs spielte in diesem Jahr das Kurzstück "Feuer marsch", wobei explizit darauf hingewiesen wurde, dass das Stück frei erfunden ist und sich in keinster Weise auf die örtliche Feuerwehr bezieht und sowohl die Handlung als auch die Ähnlichkeit mit Personen frei erfunden ist. Hier spielten Benedikt Neubauer, Vincent Neubauer, Maximilian Böhm, Lenny Böhm, Sandro Stein Malena Lengenfelder und Timo Wehrmann mit und zeigten die Machenschaften einer tölpelhaften Orts-Feuerwehr, die zur Feierwehr weiterentwickelt wird.





Spielzeiten und Karten

Die Theaterstücke sind noch am 12.01./13.01./14.01./19.01./20.01. zu sehen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt es für acht Euro an der Abendkasse oder im Vorverkauf in der Sparkasse in Heroldsbach.