Kolpinghaus verwandelte sich für Film in ein Museum

Hierfür verwandelte sich der Saal des Kolpinghauses in ein Museum, in welchem das Skelett des Dinosauriers ausgestellt wurde. Das Filmteam umfasste rund . 60 Mitarbeiter und die Szenen wurden an zwei Tagen gedreht. Vor Ort war das Filmteam im Juli vergangenen Jahres. Im Juli und August erfolgten weitere Filmaufnahmen in der Fränkischen Schweiz, unter anderem in Behringersmühle und Pegnitz.