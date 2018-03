Schwerer Unfall im Kreis Forchheim: Kleintransporter reißt Hausecke ab

Am Freitagmorgen hat sich in der Frankenstraße im Heroldsbacher Gemeindeteil Oesdorf ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 7.30 Uhr fuhr laut Bericht der Polizeiinspektion Forchheim der 57-jährige Fahrer eines VW Crafter auf der B 470 von Zeckern (Kreis Erlangen-Höchstadt) kommend in Richtung Forchheim. Auf einer Gefällstrecke am Ortseingang kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr dabei den Gehweg und schrammte eine Gebäudefassade.Im weiteren Verlauf prallte er gegen eine weitere Hauswand und stieß letztendlich nach mehreren Metern frontal gegen das Gebäudeeck eines Einfamilienhauses. Durch den Aufprall wurde der Fahrer schwer verletzt. Dieser musste durch die hinzugezogene Feuerwehr gerettet werden. Im Anschluss wurde er mit dem Verdacht auf lebensgefährlichen Verletzungen in das Klinikum Erlangen gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen ist dessen Zustand jedoch stabil.Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Bamberg die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Der Gesamtschaden an dem total beschädigten Fahrzeug beziehungsweise an den beschädigten Hausfassaden wird auf rund 50.000 Euro beziffert.Obwohl die Front des Transporters massiv verformt war, gelang es der Feuerwehr, den verletzten Fahrer ohne schweres technisches Gerät zu befreien.