Kleinsendelbach lässt den Autoverkehr überwachen

Kleinsendelbach bemüht sich bereits seit 2015, eine Verkehrsüberwachung zu etablieren. Dies ist jedoch aus Kapazitätsgründen des beauftragten Unternehmens nicht möglich gewesen. Der Zweckverband zur kommunalen Verkehrsüberwachung Markt Zapfendorf teilte der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dormitz nun mit, dass Kapazitäten für Kleinsendelbach zur Verfügung stehen.



Gleich zu blitzen sei keine erzieherische Maßnahme, war die Ansicht einiger Räte. Die Kosten von 134 Euro pro Stunde und ein Einmalbetrag von 1300 Euro erschienen ebenfalls zu hoch. Dennoch entschieden sich die Räte mit 7:4 Stimmen, eine Zweckvereinbarung mit dem Markt Zapfendorf zu unterzeichnen, Der Überwachungsumfang wird 120 Jahresstunden für den fließenden Verkehr in Kleinsendelbach betragen.



Wer sorgt für das Löschwasser?

Mit dem Antrag der Dorfgemeinschaft (DG) zur Klärung der Zuständigkeit der Löschwasserversorgung befassten sich die Räte eingehend. Wie im Antrag formuliert , sei die Löschwasserversorgung an verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet nicht sichergestellt.



Bürgermeisterin Gertrud Werner (UWK) sowie die Verwaltung vertreten die Auffassung, dass die Löschwasseranlagen Aufgabe der Gemeinde ist. Wie im Antrag der DG ausgeführt, liege die Zuständigkeit der Löschwasserversorgung beim Wasserzweckverband Schwabachgrund. Zur klären wäre, so die Antragsteller, ob bei der Gründung des Zweckverbandes die Zuständigkeit von Kleinsendelbach an den Zweckverband übertragen wurde.



Nach Prüfungen durch den Bayerischen Gemeindetag und nach konträrer Diskussion beauftragte man die Verwaltung, die Verbandssatzung des Zweckverbands zu überprüfen und zu klären, ob es dessen Pflichtaufgabe ist, ausreichend und flächendeckend Löschwasser vorzuhalten. Bis alle Zweifel ausgeräumt sind, ist die Löschwasservorhaltung weiterhin Pflichtaufgabe im Sinne der Gemeindeordnung.



Dem Antrag des SV Kleinsendelbach auf Bezuschussung für die Jugendarbeit 2017 wurde mit 1900 Euro mehrheitlich zugestimmt. Der Sportverein wurde aufgefordert hierüber einen Verwendungsnachweis vorzulegen. Auch dem Antrag der Kirchenverwaltung Kleinsendelbach, die Erneuerung der Zaunanlage entlang der Hauptstraße und des Kirchenweges mit 5000 Euro zu unterstützen, wurde zugestimmt.