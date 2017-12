Klavier für den Musikunterricht in Effeltrich

Dank der Initiative von Rektorin Silke Schür hat die Carl-Bechstein-Stiftung (Berlin) der Grundschule Effeltrich ein Klavier geschenkt. Kurz vor dem 1. Advent wurde es geliefert und im Rahmen einer kleinen Feier übergeben. Es geschieht nicht alle Tage, dass eine Grundschule ein nagelneues Klavier geschenkt bekommt: Das schwarz-glänzende Instrument kostet circa 7000 Euro. Als Dauerleihgabe der Carl-Bechstein-Stiftung wird es nun im Musikunterricht der Grundschule und beim Klavierunterricht am Nachmittag eingesetzt. Auch die Mitglieder des Gesangvereins und des Musikvereins vor Ort können es bei ihren Proben nutzen.



Die Carl-Bechstein-Stiftung fördert die musikalische Ausbildung und insbesondere das Klavierspiel bei Kindern und Jugendlichen. Deshalb stellt sie Grundschulen, die sich so eine Investition nie leisten könnten, kostenlos Klaviere zur Verfügung.



Leiterin kämpfte für das Klavier

Aber nicht nur der soziale Aspekt spielt bei der schriftlichen Bewerbung in Berlin eine Rolle, sondern auch die beabsichtigte Nutzung des Instrumentes und die Intensität, mit der das Anliegen vorgetragen und verfolgt wird. Schulleiterin Schür hat sich intensiv dafür eingesetzt und, wie der Vertreter der Bechstein Stiftung Andreas Klier vom Musikhaus Klier in Nürnberg berichtete, geradezu um das Klavier gekämpft, so dass die Grundschule Effeltrich nun als erste Schule in Oberfranken von dem Bechstein-Projekt profitiert. Das Musikhaus Klier wird die fachgerechte Wartung des Klaviers übernehmen und sogar einen verstellbaren Klavierhocker stiften.



Zur feierlichen Übergabe des Instrumentes hatten sich alle Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen im Wintergarten versammelt. Auch Schulamtsdirektor Ulrich Löhr, Bürgermeisterin Kathrin Heimann und Georg Brehm vom Vorstand des Gesangvereins waren gekommen.



Gemeinsames Musizieren

Andreas Klier, der auch Musikpädagoge ist, hatte sich bereit erklärt, den Kindern durch kleine musikalische Beispiele zu verdeutlichen, welche unterschiedlichen Töne man dem Instrument entlocken kann. Danach sangen alle gemeinsam verschiedene Lieder wie zum Beispiel "In der Weihnachtsbäckerei", "Leise rieselt der Schnee" und "Feliz Navidad"; die Klavierbegleitung übernahm wieder Andreas Klier. Und Niklas, ein Schüler aus der 3. Klasse, wagte einen Soloauftritt: Er spielte auf dem neuen Klavier den Flohwalzer und ließ sich nach dem langanhaltenden Beifall sogar noch zu einer kleinen Zugabe überreden.