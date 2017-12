Kindergarten St. Nikolaus besteht seit 40 Jahren

Fast auf den Tag genau vor 40 Jahren, am 4. Dezember 1977, ist der Katholische Kindergarten St. Nikolaus in Ebermannstadt eingeweiht und eröffnet worden. Bei der Namensgebung lag es nahe, dass zur kalendarischen Nähe des Patronates der Pfarrkirche St. Nikolaus am 6. Dezember dieser Name gewählt wurde.



Zur Erinnerung an diesen Tag werden die Kinder mit ihren Erzieherinnen den Festgottesdienst zum Patronatsfest am Sonntag, 3. Dezember, um 10 Uhr mitgestalten und mit Liedern und Gebeten die Liturgie zum Patronatsgottesdienst bereichern.



Die unmittelbare Nähe des Kindergartens zur Emmauskirche der evangelisch-lutherischen Pfarrgemeinde - nur getrennt durch einen schmalen Fußweg - ist ein schönes Zeichen städtebaulicher Ökumene.