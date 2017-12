Kinder sind leicht verspätet in neue Kita eingezogen

Dem entsprechend groß war auch die Zahl der Zuhörer. Als größeres Projekt wurde ein Grundstück in der Nähe des Sportgeländes behandelt. Dort soll auf einem geräumigen Grundstück ein Einzelhaus mit Nebengebäuden abgerissen werden. Eine Forchheimer Bank tritt dabei für den Grundstückbesitzer als Makler auf. Eine Firma stellte jetzt gleichzeitig den Antrag auf Errichtung von zwei Einfamilienhäusern mit jeweils zwei Garagen und einem Doppelhaus mit entsprechenden Garagen.



Der Gemeinderat stimmte auch dem Antrag auf Baugenehmigung zur Umplanung eines bestehenden Einfamilienhauses zu einem Dreifamilienhaus in Pinzberg zu. Allerdings wurde zuvor in einem Gespräch zwischen Eigentümer, Planer, Landratsamt und Gemeinde noch vereinbart, dass man die vorgesehenen Gauben noch verkleinerte. So bleibt es formal bei einem zweistöckigen Haus anstelle von drei Stockwerken.



Einstimmig war der Rat für den Bebauungsplan Kapellenstraße-Ost. Er billigte den Vorentwurf und beschloss die öffentliche Auslegung in einem vereinfachten Verfahren, da die Größe der Fläche für sechs Häuser unter insgesamt 10.000 Quadratmetern liegt.



Kritisch sieht die Gemeindevertretung die Absicht des Automobilclubs Neunkirchen am Brand, den Verkehrsübungsplatz Gosberg mit E-Fahrzeugen zu nutzen. Auf Grund diverser kritischer Punkte wurde eine Abstimmung zurückgestellt. Es müsste der Flächennutzungsplan erweitert werden. Bürgermeister Reinhard Seeber (CSU/BB) sieht auch die Zufahrt im Kurvenbereich sehr problematisch. Es stellt sich Fragen nach einer möglichen Abbiegespur und den Kosten.



Alljährlich stellt sich im Rat auch die Frage der Vereinsförderung. So erhalten die Vereine DJK Pinzberg und Bavaria Pinzberg für Ihre Übungsleiter einen Zuschuss von 1150 Euro beziehungsweise 350 Euro. Bei der Jugendarbeit fördert die Kommune alle Vereine pro Jugendlichem mit zehn statt bisher fünf Euro, jedoch mit mindestens 100 Euro.



Der Kreis der Feuerwehren in der Gemeinde soll erweitert werden. So stellte der Kommandant der FFW Gosberg, Andreas Greif, den Antrag, bereits Kinder von sechs bis zwölf Jahren offiziell in die FFW aufzunehmen und auch zu versichern. Der Antrag wurde angenommen und gilt für alle Wehren in der Gemeinde. Damit will man vor allem auch der Abwerbung durch andere Vereine vorbeugen.



Kindertagesstätte

Bürgermeister Reinhard Seeber nahm den Jahresabschluss auch zum Anlass, bei einem Ortstermin Bilanz zur Erweiterung der Kindertagesstätte zusammen mit Leiterin Claudia Weigand zu ziehen. Im November 2015 wurde die Erweiterung der Einrichtung bei der Regierung in Bayreuth vorgestellt, im Oktober 2016 war Baubeginn. Die Fertigstellung war geplant für September 2017. Die Kinder der Krippe konnten leicht verspätet zum 1. Dezember einziehen.



So hatte eine Gruppe, die "Strolche", bereits im Kindergarten ihren Platz gefunden. Eine Gruppe, die "Zwerge", musste provisorisch in den unteren Räumen der benachbarten Schule Vorlieb nehmen und konnte jetzt umziehen.



Zufrieden schaute Bürgermeister Seeber mit der Gesamtleiterin Weigand und ihrer Kollegin Kerstin Zocher als Krippenleiterin den Kleinen in den farblich interessant gestalteten Räumen beim Spielen zu. Räume wie ein Kreativraum, ein Schlafraum, Besprechungszimmer oder Bad sind auf rund 150 Quadratmetern Fläche hinzugekommen. Insgesamt bietet das Haus 109 Plätze, davon 24 in der Krippe von 7 bis 16 Uhr, 65 im Kindergarten von 7.15 bis 15.30 Uhr und 20 im Hort von 11 bis 16 Uhr.



Das Haus ist ausgebucht. Das Projekt war mit 490.000 Euro veranschlagt, drohte auf 640.000 Euro zu steigen. Schließlich landen die Pinzberger bei geschätzten 560.000 Euro. Der Staat fördert das Projekt mit 75 Prozent. Kahl wirken noch die Außenanlagen. Der Spielplatz soll noch ergänzt werden. Für das Anlegen der Grünanlagen im Frühjahr ist alles vorbereitet. Dann wollen die Pinzberger die Anlage am 1. Mai unter besseren Wettervorzeichen einweihen.