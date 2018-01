Kersbacher Gemeindehaus ist zum ersten Mal Konzertsaal

Viele Kersbacher waren dieser Einladung gefolgt und wurden von Pfarrgemeinderatsvorsitzender Karin Riechelmann im neuen, hellen Gemeindesaal begrüßt.



Riechelmann führte mit einfühlsamen und zum Nachdenken anregenden Worten durch das Programm, das von der Flötengruppe Franz Kraus, begleitet von der Cellistin Birgit Schmidt, von dem Pianisten Robin Klupp-Taylor und zwei Mitgliedern des Gesangvereins Kersbach, Luise Mohl und Martin Lauterbach, gestaltet wurde.



Im Zentrum des Programms standen jedoch die Anwesenden selbst, die der Aufforderung zum Mitsingen der durchweg neueren und unbekannteren Weihnachtslieder fleißig nachkamen. Belohnt wurden sie dafür mit Punsch und Glühwein im Anschluss an das Konzert, wobei man sich noch ein Stündchen gemütlich unterhalten konnte.



Es wurde als brillante Idee von Franz Kraus bezeichnet, solch ein Singen nicht in der oft hektischen Vorweihnachtszeit, sondern in den ruhigeren Tagen nach Weihnachten durchzuführen - und das in diesem wunderschönen Rahmen des neuen Gemeindehauses, das seine Feuerprobe als Konzertraum mit "sehr gut" bestanden hat.