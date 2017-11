Kersbacher gedenken der Toten

Es ist inzwischen gute Tradition, dass der Soldaten- und Veteranenverein Kersbach am Vorabend des Volkstrauertages der Toten, die durch Kriege und Gewaltherrschaft ihr Leben verloren haben, mit einem Gottesdienst und anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal gedenkt. "Der Volkstrauertag mahnt auch in der Gegenwart zum Frieden", sagte Otmar Maldet vom Soldaten- und Veteranenverein.



In fast jeder Gemeinde Deutschlands würden sich Menschen treffen, um an diesem Novembertag der Kriegstoten zu gedenken und - notwendiger denn je - ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Es habe lange gedauert, bis die deutsche Gesellschaft erkannt habe, dass in das gemeinsame Erinnern und Gedenken nicht nur die eigenen Toten, sondern auch die der ehemaligen Gegner gehören, so Maldet weiter. "Heute ist Europa anders als früher kein Kontinent des Krieges mehr, aber immer noch erschüttern uns Gewaltausbrüche, bewaffnete Konflikte, die Einschränkung der Freiheit und das leichtfertige Spiel mit den demokratischen Errungenschaften. Menschen leiden und sterben. Angehörige bleiben zurück."



Verpflichtung für die Gegenwart

Seit ihrer Flucht vor Krieg und Gewaltherrschaft würden viele Menschen anderer Nationen nun in Deutschland leben. Das Wissen um die Geschichte, die Informationen über unheilvolles Geschehen, aber auch in der Gegenwart verpflichte die Menschen dazu, die Stimme zu erheben gegen die Verletzungen der Menschenrechte und des Völkerrechts in allen Teilen der Welt, so Maldet weiter.



Der Volkstrauertag eigene sich besonders dafür. Der Volkstrauertag sei nicht mehr nur ein Tag an dem Menschen erinnernd und trauernd zurückblicken. Er sei vielmehr ein Tag, der die Menschen daran erinnere, dass Frieden nicht selbstverständlich sei und dass die Arbeit für den Frieden keineswegs ein Auftrag allein an die staatliche Politik sei. "Lassen Sie uns aus diesem Tag etwas machen"; appellierte Maldet in seinen Ausführungen.



Zuvor fand ein Vorabendgottesdienst, zelebriert durch Pfarrer Martin Emge, statt. Nach dem Gottesdienst ging es dann im Fahnen- und Fackelzug zum Ehrenmal, wo der Gesangverein Kersbach und die Kersbacher Bläser abwechselnd die Totenehrung instrumental und gesanglich gestalteten. Am Ende des Totengedenken stand dann das Bläserstück über den "Guten Kameraden", welches dann von Böllerschüssen begleitet wurde. Für die Stadt Forchheim nahm Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) an der Veranstaltung teil.