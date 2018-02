170 Besucher lauschen dem Kammerorchester im Kolpinghaus

"Eigentlich hatten wir ja keine Erwartungen, aber die sind voll übertroffen worden", brachte es "Megafon"-Vorstandsmitglied Gerdi Weiss auf den Punkt. Gemeint hatte Weiss nicht nur die gelungene Eröffnungsgala der "Kulturpuls"-Veranstaltungsreihe des Jungen Theaters Forchheim (JTF) und der Musiker-Initiative "Megafon", sondern auch die rund 170 Besucher. Das Kammerorchester der Universität Bamberg unter der Leitung von Michael Goldbach hatte sie in das Kolpinghaus gelockt.



Das Orchester ließ unter dem Motto "Arien, Tänze und Sinfonien" die Herzen der Freunde klassischer Musik höherschlagen. "Es ist nur bedauerlich, dass sich das Stadtoberhaupt Uwe Kirschstein nicht blicken lässt", ärgerte sich Weiss. Der Oberbürgermeister (OB) sehe die Veranstaltungsreihe als einen politischen Affront gegen seine Person, meinte Weiss. Uwe Kirschstein (SPD) habe geäußert, dass man ihn auch deswegen in den gesamten zwei Wochen nicht im Kolpinghaus sehen werde.



Es sei aber kein Affront gegen das Stadtoberhaupt, sondern vielmehr eine Leistungsschau des Jungen Theaters und "Megafon". Das Fernbleiben des OB sei keine wertschätzende Geste gegenüber den Ehrenamtlichen, die Hunderte von Stunden Arbeit in diese Veranstaltungsorganisation investiert hätten.



"Kulturpuls" geht am Dienstag in die nächste Runde. Dann werden im Kolpinghaus Geschichten über Forchheims schwieriges Verhältnis zur Kultur erzählt. Der Rundfunkjournalist und langjährige JTF-Vorsitzende Wolfram Weltzer spricht mit Menschen, die die Vorgeschichte des angeblichen kulturpolitischen Stillstands dieser Tage kennen: mit denen, die um 1980 dabei waren, als der Begriff der "Kulturwüste Forchheim" geprägt wurde. Zu Wort kommen auch die, die heute aktiv sind, um auszuschöpfen, was kulturell in Forchheim steckt.





OB weist Vorwürfe zurück

Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) wert sich gegen die Vorwürfe von Gerhard Weiss, Vorstandsmitglied von Megafon. "Ich hab nie mit Gerhard Weiss über das Thema gesprochen und wundere mich schon, wie er darauf kommt", so Kirschstein. "Ich weiß, dass es diverse Diskussionen gibt und solche Gerüchte im Raum stehen."

Kirschstein aber betont, dass die Stadt den Kulturpuls unterstütze - auch finanziell. "Wir schätzen es sehr, was da geleistet wird", so der Oberbürgermeister, "das kann man mit Geld gar nicht aufwiegen."

Er sehe den Kulturpuls in keiner Weise als Affront, sagt Kirschstein und fügt an, dass er nicht aus Protest nicht gekommen sei, sondern schlicht weg deshalb, weil er mehrere Termine an diesem Wochenende hatte und es dort zu Überschneidungen gekommen war.